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[스포츠조선 조민정 기자] 김태호 PD의 여행 예능 '지구마불 세계여행4'가 네 번째 시즌에 접어든 가운데 일부 시청자 사이에서 체험 위주의 구성에 피로감을 호소하는 반응이 나왔다. 빠니보틀과 규현이 영국에서 군용 탱크를 몰고 포격을 체험한 장면까지 전파를 탔지만 SNS에서는 주사위를 굴려 방글라데시로 떠난 원지의 시즌1 여행이 그립다는 의견도 나왔다.

지난 10월 17일 첫 방송한 ENA·TEO 예능 '지구마불 세계여행4'는 빠니보틀, 곽튜브, 원지가 주사위로 정해진 목적지로 떠나는 여행 예능이다. 이번 시즌에는 여행 영상을 겨루는 '여행 필름 페스티벌'을 도입했다. 스튜디오에서는 주우재가 빠지고 규현이 노홍철과 함께 진행을 맡았다. 규현은 빠니보틀의 여행 파트너로도 나섰고 곽튜브와 원지는 각각 장동윤, 천우희와 동행했다.

볼거리는 커졌다. 지난 14일 방송된 4회에서 빠니보틀과 규현은 영국에서 군용 탱크를 몰고 포격을 체험했다. 원지와 천우희는 중국 충칭에서 초대형 마라룽샤를 맛봤다. 앞선 회차에선 비행기 날개 위에 올라타고 고공 계단을 오르는 장면도 나왔다.

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하지만 SNS 댓글에는 "자꾸 액티비티 꺼리만 만들려고 하는 느낌"이라거나 "너무 투어, 체험 위주라 흥미가 떨어진다"는 반응이 나왔다. 주사위가 가리킨 곳에서 출연자가 어떻게 하루를 풀어나갈지 지켜보는 게 좋았는데 이제는 여행지에 도착하면 어떤 체험을 할지부터 기다리게 된다는 아쉬움이다.

첫 시즌 원지의 방글라데시 여행을 꼽은 시청자도 있었다. 낯선 곳에 떨어진 뒤 벌어지는 일이 재미였던 만큼 체험 코스가 두드러질수록 주사위가 만들어내는 변수도 작게 느껴진다는 얘기다.

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동행 게스트가 이어지는 구성에도 피로감을 드러낸 댓글이 눈에 띄었다. "게스트 나오고부터는 안 봐", "동행 게스트 나오고부터 혼여의 재미가 떨어졌다"는 반응이 나왔고 주우재가 중간중간 던지던 멘트가 그립다는 시청자도 있었다. "셋 다 이제 식상해"라는 반응은 네 시즌째 중심을 지켜온 세 크리에이터에게도 향했다. "멤버 다 좋은데 왜 유튜브보다 재미없지"라는 댓글도 있었다. 각자의 여행 영상에서 즐겨 보던 매력이 방송에선 덜 살아난다는 지적도 이어지는 모습이다.

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시청률은 첫 방송부터 4회까지 1%대에 머물렀다. 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 1회 1.1%, 2회 1.2%, 3회 1.6%에 이어 4회는 1.82%를 기록했다.

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시즌4 들어 4회 연속 1%대 시청률을 기록한 '지구마불'이 2% 벽을 넘어 예전의 화제성을 되찾을지 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com