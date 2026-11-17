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[스포츠조선 김소희 기자] 의사 겸 사업가 여에스더가 홍혜걸과 이혼하겠다고 폭탄발언을 한다.

17일 화요일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 ? 너는 내 운명'(이하 '동상이몽 2')에서는 여에스더, 홍혜걸 부부의 좌충우돌 홍콩 여행기가 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽 2' 스튜디오 녹화에서는 지난 출연 당시 합가 소식을 알리며 더욱 애틋해진 부부애로 화제를 모았던 여에스더, 홍혜걸 부부가 둘만의 여행을 떠나는 모습이 공개돼 기대감을 모았다. 하지만 여행의 설렘도 잠시, 홍혜걸은 집안의 실질적 가장인 여에스더의 쇼핑을 문제 삼으며 "나한테 상의하고 샀어야지"라며 지적했다. 이에 여에스더는 "남편이 원래 착했는데 10년간 내 돈 쓰더니 변했다"라며 거침없는 폭로를 쏟아내 스튜디오의 웃음을 자아냈다.

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본격적인 홍콩 도심 나들이와 함께 일명 '여에스더 우울증 극복 프로젝트'도 가동됐다. 과거 여행에서는 종일 방 안에서 룸서비스만 찾으며 외출을 거부했다는 여에스더가 이번에는 드디어 도심 나들이에 나섰다. 심지어 남편 홍혜걸로부터 홍콩 음식을 사수하며 폭식하는가 하면, 도심을 뛰어다니는 등 한결 밝아진 모습으로 이목을 집중시켰다. 그때 두 사람 앞에 홍콩의 내로라하는 레전드 무비 스타들이 총출동하는 깜짝 상황이 벌어졌다. 모두를 놀라게 만든 이름난 스타들의 행렬 속에서 기념 촬영은 물론, 백허그까지 이어진 밀착 팬서비스에 결국 홍혜걸의 질투심이 폭발했다고. 과연 홍혜걸의 질투심을 유발한 홍콩 무비 스타들의 정체는 누구일지 호기심을 자극한다.

홍콩의 밤이 깊어지자 두 사람은 낭만 가득한 해적선 투어에 나섰다. 분위기가 절정에 달하며 서로에게 진솔한 속마음을 털어놓던 순간, 홍혜걸의 한마디에 분위기는 순식간에 얼어붙었다. 급기야 여에스더는 "이혼하겠어요"라며 돌연 폭탄선언을 던졌다. 이어 "현실성 없는 사람이라 너무 힘들다"며 남편을 향한 충격 고백을 쏟아내 스튜디오를 발칵 뒤집었다는 후문이다. 과연 애틋했던 로맨틱 힐링 여행이 파국으로 치닫게 된 전말은 무엇일지, 여에스더, 홍혜걸 부부의 예측불가 홍콩 여행기는 17일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 2'에서 확인할 수 있다.