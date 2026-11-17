◇고지용. 이미지 출처=유튜브 채널 '원마이크'

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[스포츠조선 김소형 기자] 젝스키스 출신 고지용이 과거 불거진 건강 이상설에 대해 직접 해명했다.

고지용은 16일 유튜브 채널 '원마이크'에 출연해 한때 체중이 63㎏까지 줄어들 정도로 건강이 악화됐던 사실을 털어놓으며 현재는 건강을 회복하고 있다고 밝혔다.

고지용은 지난해 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에 출연해 간 수치가 크게 높아져 응급실에 실려 가고 입원까지 했던 사실을 공개한 바 있다. 최근에는 당시 간경변증을 앓았다고 추가로 밝히기도 했다.

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간경변증은 간세포 손상이 장기간 지속되면서 간 조직이 딱딱하게 굳고 정상적인 간 기능이 저하되는 만성 질환이다. 간 기능 저하뿐 아니라 복수, 황달, 정맥류 출혈 등 합병증으로 이어질 수 있다.

고지용은 당시 스트레스가 심했고 술에 의존하는 생활을 하면서 자신을 제대로 돌보지 못했다고 설명했다. 현재는 당시보다 체중이 약 10㎏ 늘었으며 건강 관리에도 신경 쓰고 있다고 전했다.

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한편 고지용은 젝스키스 재결합 이후 그룹 활동에는 참여하지 않으면서 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에는 출연했던 이유도 밝혔다. 당시 가정과 사업을 책임지고 있어 그룹 활동에 필요한 일정을 소화하기 어려웠지만, '슈돌'은 제작진이 자신의 일정에 맞춰줬기 때문에 출연할 수 있었다고 설명했다.

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또 최근 전처 허양임과의 법적 분쟁에 대해서는 양육비 미지급 문제가 아닌 아들과의 면접교섭권에 관한 사안이라고 해명했다. 이혼 당시 아들을 '그때그때 시간이 될 때' 만나기로 했지만 기준이 모호해 만남이 줄었고, 구체적인 면접교섭 일정을 정하기 위해 법원의 판단을 구했다는 설명이다. 이에 대해 허양임 측은 정기적인 면접교섭에 관한 별도 합의가 없었으며 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구했다고 밝힌 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com