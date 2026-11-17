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[스포츠조선 김소희 기자]'서장훈의 이웃집 백만장자' 서장훈과 장예원이 연예인 아파트라 불리는 떡 전통 업자 김덕식 집을 방문했따.

18일(수) 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 40년 떡 외길 인생으로 건물까지 세운 '국내 떡 업계 전통 강자' 김덕식이 출연한다. 그가 운영하는 900평대 떡 공장은 하루 평균 2톤의 쌀을 소비하며 100여 가지의 다양한 떡을 생산하고 있다. 공장 내부에 들어선 서장훈과 장예원은 첨단 자동화 설비와 장인의 손맛이 어우러진 '현대판 방앗간'의 압도적인 풍경에 입을 다물지 못한다. 쌀 세탁기에 쌀을 부으면 자동으로 이동하며 깨끗하고 씻겨지고, 세척을 마친 쌀은 분쇄기로 옮겨져 고운 쌀가루로 변신한다. 여기에 각종 부재료를 더해 반죽 기계로 치대면 본격적인 떡 반죽이 완성된다. 특히 고압 스팀으로 30분간 치대는 까다로운 공정을 거쳐야 열흘이 지나도 굳지 않는 쫄깃하고 찰진 떡이 탄생한다. 이런 가운데, 김덕식은 반죽을 뽑아내는 작업은 오직 "수십 년 경력의 베테랑만이 할 수 있다"고 전해 그 이유에 궁금증을 높인다.

떡 성형실에서는 고소한 콩가루 쑥떡부터 국민 간식 찹쌀떡까지, 형형색색의 떡들이 먹음직스럽게 빚어진다. 눈을 뗄 수 없는 떡의 향연에 서장훈과 장예원은 곧장 떡 먹방에 돌입한다. 쑥 오쟁이 떡을 한입에 넣은 서장훈은 "달지 않고 맛이 아주 은은하게 좋다"며 극찬하고, 갓 뽑아낸 가래떡을 맛본 뒤에는 "고소하고 부드러우면서 쫀득하다"며 엄지를 치켜세운다. 백설기부터 단호박 설기까지 다채로운 설기가 만들어지는 현장에서는 서장훈의 뜻밖의 떡 지식도 빛을 발한다. 그는 "설기가 떡의 기본이다. 가래떡도 설기로 만드는 거 아니냐"며 '떡잘알' 면모를 과시한다. 이때 장예원이 "요즘 피자 설기가 유행이다"라고 하자, 서장훈은 "TV에서 봤다. 개인적으로 제 취향은 아니다"라고 솔직한 반응을 보여 웃음을 자아낸다. 이에 김덕식은 "이건 두 분 다 좋아하실 것"이라며 또 다른 신메뉴를 내놓는다. 서장훈과 장예원의 입맛을 단숨에 사로잡은 특별한 '설기'의 정체에 관심이 쏠린다.

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떡의 매력에 흠뻑 빠진 두 사람을 위해 김덕식은 또 하나의 코스를 준비한다. "두 분을 위해 집에 특별한 상을 차려놨다"며 서장훈과 장예원을 자신의 집으로 초대한 것이다. 장가계를 방불케 하는 웅장한 조경이 입구부터 시선을 사로잡는 가운데, 김덕식이 거주하는 아파트의 숨겨진 정체도 드러난다. 김덕식은 "방송국과 가까워 연예인만 100명 이상 살고 있다"며 배우 이종혁과 가수 전진도 이웃이라고 밝혀 두 사람을 놀라게 한다. 뜻밖의 연예인 이웃 이야기에 서장훈은 "김구라 형이 늘 얘기하던 데가 여기였다"며 반가움을 감추지 못한다. 스타들이 이웃사촌으로 모여 사는 아파트는 대체 어디일지, 그리고 김덕식이 서장훈과 장예원을 위해 야심 차게 내놓는 진수성찬은 어떤 모습일지 모든 건 11월 18일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.