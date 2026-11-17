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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 17기 현숙과 30기 옥순이 댄스 챌린지로 깜짝 만남을 가졌다. 접점이나 일면식이 전혀 없던 이들은 '효리수' 댄스 챌린지를 통해 남다른 댄스 실력을 뽐냈다.

동작구청은 공식 SNS를 통해 현숙과 옥순이 소녀시대 효연·유리·수영의 유닛 효리수의 '스키비디(Skibidi)' 안무를 추는 영상을 공개했다. 영상에는 '동작구 효리수 떴다!'라는 문구와 함께 두 사람의 기수와 이름이 자막으로 등장했다.

두 사람은 나무 바닥이 깔린 연습실에서 음악에 맞춰 발을 옮기고 팔을 들어 올리며 동작을 맞췄다. 한 사람은 흰색 셔츠에 갈색 카고 팬츠를 입었고 다른 한 사람은 검은색 크롭트 톱과 와이드 팬츠에 체크 셔츠를 허리에 둘렀다. 앞뒤로 자리를 잡고 춤을 추던 두 사람은 몸을 비스듬히 돌린 채 카메라를 향해 브이 포즈를 취했다. 동작구청은 챌린지 영상과 함께 17기 현숙과 30기 옥순이 함께한 동작구 가을 나들이 본편도 안내했다. ENA·SBS Plus '나는 솔로'의 서로 다른 기수에 출연했던 두 사람이 이번에는 같은 안무를 맞추며 호흡을 보여줬다.

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회계사인 17기 현숙은 방송에서 상철과 서로를 최종 선택했다. 방송이 끝난 뒤에도 교제를 이어간 두 사람은 2024년 결혼식을 올렸고 이후 스핀오프 '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연해 결혼 6개월 차 일상을 공개했다. 지난 6월에는 첫아들을 품에 안았다.

필라테스 센터를 운영하는 30기 옥순은 '에겐남·테토녀 특집'에서 영수와 최종 커플이 됐다. 실제 연인으로 발전한 두 사람은 지난 7월 프러포즈 소식과 함께 결혼을 발표했다. 이후 양가 상견례를 마쳤고 2027년 1분기 서울에서 결혼식을 올릴 예정이라고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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