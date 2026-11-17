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[스포츠조선 김소희 기자] '쇼트트랙 황제' 빅토르 안(한국명 안현수)이 지도자로 변신해 남다른 카리스마를 발산한다.

오는 25일 수요일 밤 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '스피드퀸'에 세계 쇼트트랙 무대를 평정한 살아있는 전설 빅토르 안이 코치로 합류하며 화제를 이어가고 있다. 빅토르 안은 "꾸준히 쌓은 현장 경험 바탕으로 과학적이고 체계적인 코칭을 준비했다"며 "선수 시절과는 또 다른, 지도자로서의 제 진솔한 모습을 보실 것"이라며 자신감을 드러냈다. 이를 증명하듯, 최근 선공개된 티저 영상에서 그는 "독하게 끌고 가고 싶다"라는 각오와 함께 선수들을 향한 불호령 폭격으로 현장 분위기를 압도했다. 빅토르 안은 "가는 거야, 안 가는 거야?"라고 살벌하게 묻는가 하면, "스케이트장에서 발이 안 움직이면 끝난 거지"라고 냉정한 평가를 내렸다. 또 선수들에게 "한 시간밖에 안 탔는데 뭐 하는 거지 지금?", "웃을 때가 아니야"라고 나직하지만 단호하게 호통을 쳐 선수들의 눈물 콧물을 쏙 빼놓았다. 서면인터뷰를 통해서도 빅토르 안은 "다시 도전할 기회가 주어졌다는 사실만으로는 충분하지 않다. 그에 걸맞은 실력과 냉정한 경쟁력을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다"라며 승부의 냉정함을 강조했다. 어디서도 볼 수 없었던 '지도자' 빅토르 안의 냉정한 코칭으로 피말리는 긴장감 속에서 성장해갈 선수들의 변화 과정에 관심이 모인다. 다음은 혹독한 훈련 너머에 있는 빅토르 안의 확고한 지도 철학과 따스한 속마음을 엿볼 수 있는 일문일답이다.

Q. 간단한 자기소개와 함께 '스피드퀸'에서 맡으신 역할에 대해 한 말씀 부탁드립니다.

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- 안녕하세요. '스피드퀸'에서 코치를 맡고 있는 안현수입니다. 선수 시절의 경험과 지도자로서 쌓아온 노하우를 바탕으로 선수들의 스케이팅 기술과 실전 경기력을 향상시키는 역할을 맡고 있습니다. 특히 선수 개개인의 장단점을 면밀히 파악하고, 부족한 부분을 보완해 실제 경기에서 확실한 경쟁력을 발휘할 수 있도록 지도하는 데 집중하고 있습니다.

Q. 지도자 역할을 맡아 '스피드퀸'에 합류하셨는데, 출연을 결심하게 된 특별한 계기가 있으신가요?

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- 처음 은퇴한 선수들이 다시 국가대표 선발전에 도전한다는 이야기를 들었을 때 개인적으로 마음이 많이 갔습니다. 저 역시 선수 생활을 하면서 큰 부상으로 오랜 시간 재활에 매달렸고, 소속팀이 해체되면서 안정적으로 훈련할 환경이 없어졌던 경험이 있습니다. 그때 선수 본인이 아무리 운동을 계속하고 싶어도 자신의 의지만으로는 해결할 수 없는 냉혹한 현실이 있다는 것을 뼈저리게 느꼈습니다. 돌이켜보면 선수로서 세계 정상에 올랐던 경험도 소중하지만, 그 과정에서 겪었던 수많은 실패와 어려움들이 지금 지도자로서 선수들을 깊이 이해하고 이끄는 데 가장 큰 자산이 되고 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 여러 가지 이유로 선수 생활을 멈춰야 했던 선수들의 재도전에 더욱 깊이 공감할 수 있었습니다. 다만 저는 다시 도전할 기회가 주어졌다는 사실만으로는 충분하지 않다고 생각합니다. 정말 국가대표 선발전에 출전한다면 그에 걸맞은 실력과 냉정하게 봐도 분명한 경쟁력을 갖추는 것이 무엇보다 중요하기 때문입니다. 제가 선수로서 경험했던 것들과 지도자로서 쌓아온 기술, 노하우를 최대한 전달해 선수들이 자신의 가능성을 다시 한번 확인하고 스스로의 한계를 넘어설 수 있도록 돕고 싶어 합류하게 되었습니다.

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Q. 오랜만에 방송을 통해 시청자들에게 인사를 건네시게 되었습니다. 근황을 궁금해하는 분들이 많은데 어떻게 지내셨는지, 또 '스피드퀸'을 통해 시청자들이 보게 될 빅토르 안만의 반전이 있다면 살짝 힌트 부탁드립니다.

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- 선수 생활을 마친 이후에도 쇼트트랙과 계속 함께하고 있었습니다. 중국 국가대표팀에서 지도자로 활동했고, 이후에는 한국체육대학교에서 선수들을 지도하며 현장 경험을 꾸준히 이어왔습니다. 또한 대학원에서 운동역학을 공부하면서 선수들의 기술과 경기력을 보다 과학적, 체계적으로 분석하고 지도하기 위한 노력도 해왔습니다. 선수 시절에는 제 자신의 경기력과 개인적인 목표에만 집중했다면, 지금은 선수들이 성장하고 좋은 결과를 만들어가는 과정에서 훨씬 더 큰 보람을 느끼고 있습니다. 저는 목표를 이루기 위해서는 그에 맞는 철저한 노력과 책임감이 필요하다고 생각하기 때문에 훈련 과정에서만큼은 선수들에게 엄격한 편입니다. 하지만 훈련 외적인 부분에서는 선수들과 편하게 소통하려고 노력합니다. 선수마다 성격도 다르고 처한 상황이나 고민도 다르기 때문에, 작은 변화나 어려움도 세심하게 살피면서 선수들의 입장에서 이해하려 합니다. 선수로서 세계 정상에 올랐던 경험은 선수들에게 나아갈 방향을 제시하는 데 도움이 되고, 그 과정에서 겪었던 실패와 어려움은 선수들을 이해하고 이끄는 데 큰 자산이 되고 있습니다. 빙판 위에서 훈련할 때는 엄격하지만, 그 외의 시간에는 선수들과 따뜻하고 편하게 소통하는 모습이 시청자분들께는 조금 색다르고 반전으로 느껴지실 수도 있을 것 같습니다. 이번 방송을 통해 선수 시절과는 또 다른, 지도자로서의 제 진솔한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같습니다.

Q. 세계 무대를 호령했던 빙상계 레전드 세 분이 지도진으로 한자리에 모였습니다. '스피드퀸'에서 처음 만났을 때 어떤 생각이 드셨는지, 또 코칭스태프 간의 호흡은 어떤지 궁금합니다.

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- 각자 다른 시기에 선수 생활을 했지만, 세계 정상에서 경쟁했던 경험이 있다는 공통점이 있기 때문에 함께 선수들을 지도한다는 것 자체가 굉장히 뜻깊었습니다. 전이경 감독님은 제가 선수로 성장하던 시절부터 한국 쇼트트랙을 대표하셨던 대선배님이시고, 김아랑 코치는 최근까지 현역으로 왕성하게 활동하며 많은 경험을 쌓았기 때문에 서로 다른 강점을 가지고 있다고 생각합니다. 선수들을 바라보는 관점이나 지도 방식에는 조금씩 차이가 있을 수 있지만, 선수들의 성장과 국가대표 선발전 도전이라는 확고한 공동의 목표가 있기 때문에 서로의 의견을 존중하며 좋은 호흡을 만들어갈 수 있었습니다. 특히 각자가 경험했던 기술과 경기 운영 방식, 훈련 노하우를 폭넓게 공유할 수 있다는 점이 선수들에게도 큰 도움이 될 것이라 생각합니다.

Q. 국가대표 재도전에 나선 도전자들을 처음 마주한 순간 어떤 생각이 드셨나요? 또 선수 중 눈에 띄게 성장했거나 기량이 기대되는 선수가 있다면 살짝 힌트를 주실 수 있을까요?

- 처음 선수들을 만났을 때는 기대와 걱정이 함께 있었습니다. 다시 도전하겠다는 의지는 충분히 느껴졌지만, 선수마다 운동을 쉬었던 기간이나 현재의 체력, 기술 수준이 제각기 달랐기 때문에 짧은 시간 안에 얼마나 경기력을 끌어올릴 수 있을지 고민이 많았습니다. 지도자로서 가장 기대가 되는 선수는 자신의 위치에서 부족한 부분을 정확하고 솔직하게 받아들이고, 그것을 개선하기 위해 묵묵히 꾸준하게 노력하는 선수입니다. 이번 도전자 중에서도 어떤 선수가 얼마나, 또 어떻게 성장해 나가는지 방송을 통해 직접 확인해 주시면 좋겠습니다.

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Q. 빙판 위에서 수많은 경기를 치르셨는데, 재도전에 나선 도전자들의 연습 과정이나 열정을 가까이서 지켜보며 가장 기억에 남거나 울컥했던 순간이 있다면 언제였나요?

- 선수들이 힘든 훈련을 끝까지 포기하지 않고 악착같이 해내려고 노력하는 모습을 볼 때 가장 마음이 많이 갑니다. 오랫동안 운동을 쉬었던 선수들이 다시 높은 강도의 훈련을 소화한다는 것은 생각보다 훨씬 어렵고 고통스러운 일입니다. 몸이 예전처럼 따라주지 않거나 마음처럼 풀리지 않는 자신의 모습에 답답함과 좌절을 느끼는 순간도 분명히 있을 것입니다. 저 역시 심각한 부상 이후 다시 선수 생활을 시작하면서 그런 혹독한 시간을 뼈저리게 경험했기 때문에, 선수들이 지금 느끼는 막막함과 어려움을 누구보다 깊이 이해하고 있습니다. 특히 처음에는 스스로 자신 없어 하던 선수가 반복적인 훈련을 통해 눈에 띄게 발전하고, 결국 자신이 해내지 못할 거라 생각했던 한계를 넘어섰을 때 가슴이 뭉클하고 굉장히 뿌듯했습니다. 지도자로서 가장 큰 보람을 느끼는 순간도 바로 그런 순간입니다.

Q. '스피드퀸'을 기다리는 시청자분들이 가장 눈여겨봐야 할 관전 포인트는 무엇인가요?

- 이번 프로그램에서는 단순히 선수들이 다시 스케이트를 타는 모습뿐만 아니라, 실제 국가대표 선발전이라는 목표를 향해 치열하게 준비하는 과정을 주목해서 봐주셨으면 좋겠습니다. 선수마다 운동을 그만두게 된 이유도 다르고, 다시 도전하는 이유도 전부 다릅니다. 그만큼 훈련 과정에서 겪는 어려움이나 성장하는 모습도 저마다 다를 것이라고 생각합니다. 특히 처음에는 소화하지 못했던 고강도 훈련을 끝내 해내고, 기술과 기록이 조금씩 발전하면서 선수들이 변화해 가는 모습을 지켜보는 것이 가장 큰 관전 포인트가 될 것 같습니다. 국가대표 선발이라는 최종 결과도 중요하지만, 그 결과를 만들기 위해 선수들이 얼마나 많은 땀을 흘리고 어떻게 성장해 나가는지 그 치열한 과정에 많은 응원을 보내주셨으면 좋겠습니다.

여전히 자신의 실력을 증명하고 싶은 쇼트트랙 선수들의 마지막 국가대표 도전기, 얼음도 녹여버릴 뜨거운 열기의 스포츠 리얼리티 예능 TV CHOSUN '스피드퀸'은 오는 11월 25일 수요일 밤 10시 첫 방송된다.