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[스포츠조선 이우주 기자] 28기 현숙이 씁쓸한 고백을 했다.

현숙은 16일 "한팀이라 생각해서 내가 더 벌면 더 줄 수도 있다고 생각했고 내 적금 깨고 대출 갚아주는 게 금리로 봐도 이득이라 조금씩 내어준 건데 내 잘못이었던 거 같아요. 나 이제 너무 기대는 남자는 싫어요"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

홀로 커튼봉을 수리하며 현숙은 "전 데이트할 때 더치페이를 한다. 그게 절 이혼하게 만든 건 아닐까 생각한다"고 털어놨다.

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현숙은 "여자를 책임지고 지키는 게 수컷이라는데 한팀이라 생각해서 내어줄수록 당연함이 되고 내가 결국 수컷이 되어버렸다"며 "내가 더치페이를 하지 말았어야 했는데"라고 씁쓸하게 고백했다.

이에 한 네티즌은 "울타리가 되어줄 남자를 애들 크면 만나시라. 좋은 날 올 것"이라 조언했고 현숙은 "점점 혼자가 더 좋아진다. 벽을 허물어줄 사람이 나타나겠죠"라고 답글을 남겼다.

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한편, '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 현숙과 영식은 방송이 끝난 후인 지난 3월 뒤늦은 열애를 고백했다. 인천, 광주를 오가며 장거리 연애를 이어온 두 사람은 재혼 생각까지 있다고 할 정도로 깊은 관계를 이어왔으나 결국 결별을 선택했다.

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wjlee@sportschosun.com