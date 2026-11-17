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[스포츠조선 조민정 기자] 수학 일타강사 현우진이 2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞두고 인공지능(AI) 부정행위 방지책이 마련될 때까지 시험을 미루자는 의견을 냈다. 앞서 조정식·정승제·유대종 등 입시 강사들이 대책을 촉구한 가운데 현우진은 장기적으로 학사 일정 전체를 한 학기 뒤로 옮기는 방안도 거론했다.

현우진은 17일 자신의 SNS에 2028학년도 수학 강의 교재 '뉴런'의 수정을 마쳤다며 오는 19일 수능을 치르는 학생들의 이야기를 꺼냈다. 그는 최근 학생들에게 그동안 쏟은 노력이 부정당하는 것 같다는 메시지를 받았다고 전했다. 부정행위를 놓치면 정직하게 시험을 치른 학생들이 피해를 보고 시험 도중 적발하더라도 같은 고사장에 있는 수험생들의 집중이 흐트러질 수 있다고 지적했다.

현우진은 부정행위를 막고 현장에서 대응할 장치가 마련될 때까지 "시험을 미루는 편이 옳다"고 밝혔다. 이어 "학사 일정 전체를 한 학기 뒤로 옮기는 방안까지도 논의할 때가 온 것인지 모르겠습니다"라며 학기제 개편을 장기 과제로 꺼냈다. 시험을 미루면 수험생이 바뀐 일정을 감당해야 하고, 부정행위를 계획한 사람에게 준비 시간을 더 줄 수도 있다고 짚었다. 정부에는 긴급 대응팀을 꾸리고 감독관의 개입 범위와 보호 지침을 마련해 달라고 요청했다.

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앞서 영어 강사 조정식은 16일 SNS에서 현행 감독 체계로 시험의 공정성을 담보할 수 있겠느냐고 반문하며 방지책이 마련될 때까지 수능을 미루는 방안을 제시했다. 수학 강사 정승제도 같은 날 시험 연기가 수험생과 학부모, 대학에 혼란을 줄 수 있다면서도 한 문제로 당락이 갈리는 시험을 앞두고 수험생들이 공정성을 의심하는 상황부터 해소해야 한다고 밝혔다. 전자기기 반입을 막기 위한 입실 검사 강화도 거론했다.

국어 강사 유대종은 모든 고사장에서 공정하게 시험을 치를 확실한 대책이 없다면 수능을 연기해야 한다고 주장했다. 수험생들에게는 예정된 19일에 맞춰 평소 생활 패턴을 유지하라고 당부했다. 입시 유튜버 미미미누는 지난 15일 생방송에서 교육 당국에 구체적인 대책과 연기 검토를 요구하다 눈물을 보였다.

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수험가의 우려는 지난 15일 제63회 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 시인하고 경찰에 자수하면서 커졌다. 청와대는 같은 날 긴급대책회의를 열고 국가자격시험의 AI 부정행위 의심 사례를 전수 조사하기로 했다.

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최교진 교육부 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 수능을 미루면 더 큰 혼란이 생길 수 있다며 연기 검토가 어렵다고 밝혔다. 교육부는 전국 1312개 시험장에 스마트안경 판별 전담인력을 배치하기로 했다.

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2027학년도 수능은 오는 19일 치러진다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com