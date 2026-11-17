이미지 출처=SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도'

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[스포츠조선 김소형] 추성훈의 은퇴전이 오는 21일 열리는 가운데, 김종국과 지코, 안재현이 맏형의 마지막 도전을 응원하기 위해 현장을 찾는다. SBS Plus·MBN 예능 프로그램 '상남자의 여행법 in 마나도' 멤버들이 응원단으로 나서며 깜짝 손님도 등장할 예정이다.

17일 방송되는 '상남자의 여행법 in 마나도' 7회에서는 김종국이 추성훈의 은퇴전 승리를 예언하는 모습이 공개된다. 인도네시아 마나도의 천연 온천을 찾은 세 사람은 미나하사족 전사들이 영토 전투에서 승리한 뒤 호수에서 피와 전쟁의 흔적을 씻어냈다는 전설을 듣는다. 호수 이름이 '피로 물든 호수'를 뜻한다는 설명에 김종국은 추성훈을 바라보며 "이번 은퇴전 완전 이기겠다"고 말한다. 이어 "여기서 딱 기운 받아가지고"라며 승리를 기원하고, 안재현도 박수로 응원을 보탠다.

평소 티격태격하던 추성훈과 김종국의 관계도 웃음을 더한다. 앞서 대만 편에서 추성훈은 은퇴전 이야기가 나오자 김종국에게 "너만 좀 안 왔으면 좋겠다"고 농담했고, 김종국은 "형 맞으면 내가 웃어야 된다"고 받아쳤다.

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김종국과 지코, 안재현이 함께한 은퇴전 응원 현장은 오는 24일 '상남자의 여행법 in 마나도' 마지막 8회 방송 이후 TV 최초로 공개된다.

한편 추성훈은 오는 21일 서울 고척스카이돔에서 열리는 종합격투기 대회 '블랙컴뱃 17'에서 미국의 크리스 리벤과 맞붙는다. 2010년 UFC 116에서 리벤에게 서브미션 패배를 당했던 추성훈은 16년 만의 재대결을 끝으로 약 22년간 이어온 격투기 선수 생활을 마무리할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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