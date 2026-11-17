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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 빈지노가 음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표의 사과문에 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌고 있다.

17일 연예계에 따르면 빈지노는 고경표가 지난 15일 자신의 SNS에 게재한 사과문에 '좋아요'를 남겼다. 음주운전 사고로 논란의 중심에 선 고경표가 직접 사과의 뜻을 밝힌 가운데, 절친한 사이로 알려진 빈지노의 반응에도 관심이 쏠리고 있다.

두 사람은 군 복무를 계기로 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 이후 전역한 뒤에도 친분을 이어왔으며, 빅뱅 태양과 대성, 배우 주원 등과 함께 어울리며 연예계 대표 친분을 과시해 왔다. 이처럼 각별한 인연을 이어온 빈지노가 고경표의 사과문에 반응을 보이면서 이목이 집중되는 분위기다.

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고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었으며, 사고로 청소업체 소속 직원 1명이 경상을 입은 것으로 전해졌다. 사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 고경표가 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다며 피해 회복을 비롯한 책임을 다하겠다고 사과했다.

고경표 또한 15일 자신의 SNS를 통해 음주운전 사고와 관련한 사과문을 게재했다. 그는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다. 무책임한 행동이었다"고 고개를 숙였다. 이어 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"고 덧붙이며 사고에 대한 책임을 회피하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.