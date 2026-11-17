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라이엇 게임즈가 '리그 오브 레전드(LoL)'의 2027년 첫 업데이트 계획을 공개했다. 핵심 룬과 아이템 체계를 개편하는 한편 랭크 게임 운영 방식에도 변화를 주면서 새로운 시즌을 맞아 게임 플레이 전반에 변화를 예고했다.

이번 업데이트는 2027년 중 도입을 목표로 하는 '차세대 업데이트'와는 별개로 진행된다. 소환사의 협곡에는 신규 핵심 룬 2종이 추가된다. 과거 사용됐던 '도벽'이 새로운 효과와 함께 돌아오며, 신규 룬 '타이탄의 화신'도 선보인다.

도벽은 게임 종료까지 상점의 모든 아이템 가격을 할인해주는 효과를 갖췄다. 타이탄의 화신은 챔피언과 전투하는 동안 방어력과 마법 저항력을 높여주며, 최대 중첩에 도달하면 챔피언의 크기가 커지고 다음 공격에 피해와 둔화 효과를 주는 충격파가 추가된다.

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아이템 체계에도 변화가 생긴다. 적중 시 효과를 제공하는 아이템을 개편하고 신규 주문력 및 물리 관통력 아이템을 추가한다. 반면 와드 설치 시 추가 시야를 제공했던 '요정불빛'은 삭제한다. 다양한 팀 조합과 챔피언의 포지션 활용을 지원하기 위해 일부 포지션 퀘스트도 조정한다.

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랭크 게임은 2027년 중 도입될 차세대 업데이트에 앞서 한시적으로 '랭크 질주'를 운영한다. 플레이어는 랭크 게임을 통해 토큰을 획득하고, 이를 기존 '승리의 스킨'을 변형한 별도 스킨으로 교환할 수 있다. 모든 이용자의 표시 랭크는 아이언 IV에서 시작하지만, 실제 대전 상대를 결정하는 MMR은 기존 수치를 유지해 비슷한 실력의 이용자와 대결하도록 했다. LP 획득량도 늘려 랭크 상승 과정의 변화를 줄 예정이다.

캐주얼 모드인 '무작위 총력전: 아수라장'에도 대규모 변화가 적용된다. 신규 세트에서는 증강을 과부하하는 시스템을 도입해 아이템 인벤토리를 확장하고 레벨 제한을 높이는 한편, 궁극기에 4번째 스킬 포인트를 투자할 수 있도록 하는 등 기존 규칙을 넘어서는 플레이를 지원한다. 업데이트 적용 몇 주 뒤에는 이용자 투표를 통해 다시 등장했으면 하는 증강을 선정하는 이벤트도 진행할 예정이다.

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2027년 시즌 1 업데이트는 2027년 1월 적용된다. 차세대 업데이트를 앞두고 진행되는 이번 변화가 기존 게임의 전략과 랭크 경쟁에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com