사진출처=시빌넷

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[스포츠조선 장종호 기자] 아르메니아 공영방송의 정치 토론 프로그램에서 출연자들이 거친 욕설을 주고받다 주먹다짐까지 벌여 충격을 주고 있다. 방송사는 사전 녹화된 프로그램이지만 난투극 장면을 편집하지 않고 그대로 내보냈다.

영국 매체 더 선과 시빌넷 등 아르메니아 현지 매체들에 따르면 지난 15일(현지시각) 아르메니아 공영방송 1TV의 정치 토론 프로그램 '대논쟁(The Great Debate)'에서 언론인 보리스 무라지와 정치평론가 하루튠 므크르치얀이 충돌했다.

당시 프로그램에서는 야권의 정치적 활동과 연대 문제를 놓고 토론이 진행됐다. 그러던 중 므크르치얀이 무라지에게 세르지 사르키샨 전 아르메니아 대통령과의 관계를 거론하며 부적절한 사적 관계가 있었던 것 아니냐는 취지로 질문했다.

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특히 므크르치얀은 무라지의 정치적 신념과 인맥을 문제 삼으며 그를 '정치적 매춘부'라고 비난한 것으로 전해졌다. 무라지는 해당 발언에 강하게 반발했고, 두 사람은 서로에게 거친 욕설과 모욕적인 말을 쏟아냈다.

거친 말싸움 끝에 결국 몸싸움으로 번졌다. 무라지는 토론석에서 일어나 므크르치얀에게 다가가 주먹을 휘둘렀다. 이어 두 사람은 서로를 향해 주먹을 날리고 목을 붙잡는 등 격렬하게 뒤엉켰다.

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진행자는 두 사람을 말리기 위해 다급하게 나섰지만 상황은 쉽게 진정되지 않았다. 결국 제작진과 다른 출연자들까지 개입해 두 사람을 떼어놓았다.

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논란은 방송사의 편집으로도 확산됐다. 해당 프로그램은 생방송이 아니라 사전에 녹화된 방송이었지만, 방송사는 출연자들의 욕설과 폭력 장면을 삭제하지 않고 그대로 내보냈다.

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아르메니아 텔레비전·라디오위원회는 공영방송이 폭언과 폭력 장면을 편집 없이 송출한 데 대해 우려를 표명했다.

현지 언론 시빌넷은 이번 사건이 아르메니아 사회의 정치적 양극화를 보여주는 사례라는 전문가의 지적도 전했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com