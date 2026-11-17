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[스포츠조선 조민정 기자] '계약결혼'에 출연 중인 국화(정민현)가 허리 뒤에 휴지가 붙은 모습이 방송에 나온 뒤 당시 상황을 설명했다. 국화는 오해를 살 수 있는 장면이 자막과 함께 그대로 나간 데 대해 제작진에게 아쉬움을 드러냈다.

지난 16일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 예능 '계약결혼' 8회에서는 국화의 허리 뒤에 휴지가 붙은 모습이 포착됐다. 방송에는 '덜렁덜렁'이라는 자막이 붙었고 뒤늦게 휴지를 발견한 최정현이 이를 떼어줬다. 최정현은 '나는 솔로' 32기 영수로 얼굴을 알렸다.

방송 이후 국화는 자신의 SNS에 둥근 안경을 쓰고 카메라를 바라보는 사진과 함께 해명 글을 올렸다. 그는 "방송을 보고 혹시 오해하실까 봐 설명드려요"라며 "뒤에 보이는 휴지는 화장실과는 전혀 관계가 없습니다"라고 밝혔다.

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국화에 따르면 그는 촬영 내내 무선 마이크 장비를 고정하기 위해 허리부터 골반까지 두꺼운 복대를 착용했다. 아침에 잠옷에서 외출복으로 갈아입는 과정에서 복대의 벨크로에 휴지가 붙었다는 설명이다. 국화는 접착력이 강한 벨크로에 휴지가 붙은 사실을 미처 알아채지 못한 것 같다고 덧붙였다.

국화는 방송을 본 뒤의 심경도 전했다. 그는 "저도 방송을 보고 너무 당황스럽고 속상했는데 오해의 소지가 있는 장면이 그대로 나와서 마음이 좀 그렇네요"라고 했다. 이어 "이런 장면은 조금 신경 써주시지… 제작진분들 너무해요"라고 적었다.

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'계약결혼'은 출연자들이 계약서를 쓰고 부부로 생활하면서 서로의 일상을 알아가는 예능이다. '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'에서 국화로 출연한 정민현은 최정현과 계약부부로 만나 파주에서 생활하고 있다. 지난 9일 방송된 7회에서는 두 사람이 촬영 문제로 갈등을 겪은 뒤 화해하는 과정이 그려졌다.

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8회에서는 두 사람이 퇴근 후 결혼과 생활 습관을 주제로 대화를 나누는 모습도 다뤄졌다. 최정현은 국화에게 결혼하고 싶은 마음을 전하며 금연의 첫 단계로 연초 대신 전자담배만 피우겠다는 계획을 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com