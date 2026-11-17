사진 출처=ENA '크래시2 : 분노의 도로' 화면 캡처

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 곽선영이 '크래시2 : 분노의 도로'의 첫 회를 긴장감 있게 이끌었다.

지난 16일 첫 방송된 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 1회에서는 국가수사본부 소속 광역수사대로 거듭난 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 새로운 교통범죄 사건에 착수하는 이야기가 그려졌다. 극 중 곽선영은 T.C.I 팀의 중심축이자 행동파 반장 민소희 역으로 분해 첫 회부터 흥미진진한 전개를 견인하며 활력을 불어넣었다.

이날 방송에서 곽선영은 여전히 구형 차량을 터프하게 운전하는 민소희의 모습으로 등장하며 웃음을 안겼다. 이어 T.C.I 팀 멤버들과 티격태격하는 모습으로 유쾌한 케미스트리를 보여주는가 하면, 털털한 말투로 민소희의 쾌활한 성격을 자연스럽게 그려내 시청자들의 흥미를 끌어올렸다.

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하지만 사건 앞에서는 그 누구보다 진지한 눈빛을 보여 여전히 날카로운 민반장의 수사력을 짐작하게 했다. 차량 급발진 의심 사고 수사에 돌입한 그는 사고를 낸 운전자의 남편 백성민의 상태에 의문을 품는가 하면, 판사의 딸과 관련된 사건임에도 적극적으로 수사에 나서는 등 거침없는 움직임으로 캐릭터의 카리스마를 드러내기도. 또한 방송 말미, 브레이크가 고장 난 차에 탄 차연호(이민기)와 윤지윤을 쫄깃한 카체이싱으로 직접 구출해내는 활약까지 보여주는 등 곽선영은 집요한 눈빛과 망설임 없는 액션으로 민소희의 걸크러시 매력을 배가시켜 몰입도를 높였다.

이처럼 독보적인 캐릭터 소화력으로, 시원시원한 행동파 반장 민소희의 귀환을 알린 곽선영. 특히 이번 시즌2에서는 지난 시즌1보다 짧아진 쇼트커트 헤어스타일과 캐주얼한 아우터 스타일링으로 외적인 변화를 더해 이목이 집중되고 있다. 여기에 그의 깊은 눈빛과 강렬한 카체이싱 액션으로 한층 더 역동적인 매력을 선보일 것으로 기대를 모으는 가운데, 곽선영이 중심축으로 활약할 '크래시2'의 다음 이야기에 궁금증이 더해지고 있다.

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한편, ENA 새 월화드라마 '크래시2'는 매주 월, 화요일 오후 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com