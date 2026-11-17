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[스포츠조선 김소희 기자] '돌싱' 황신혜가 새로운 사랑을 찾아 나선다.

18일 방송되는 <황신혜의 같이 삽시다>에는 황신혜가 소개팅에 나선다. <황신혜의 같이 삽시다는 서로 다른 삶을 살아온 싱글들이 동거 생활을 통해 혼자였던 일상에서 벗어나 함께 살아가는 의미를 되짚어 보는 관찰 예능 프로그램이다.

신혜를 위한 핑크빛 작전

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황신혜의 연애 시작을 위해 신계숙과 양정아가 발 벗고 나선다. 평소 인공 지능과 다정하게 대화를 나누고, 각종 연애 프로그램을 섭렵하며 대리 설렘에 빠져 있는 황신혜를 지켜보던 두 사람은 실제 연애에 나서 보라며 소개팅을 제안한다. 며칠 후 신계숙과 양정아는 황신혜를 데리고 나서며 깜짝 소개팅을 준비했다는 사실을 밝히는데, 예상치 못한 소식에 당황한 황신혜는 이내 은근한 기대감을 드러낸다.

황신혜의 솔직 대담 연애 토크

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황신혜의 이상형부터 과거 연애사까지 모두 공개된다. 양정아는 황신혜에게 새로운 인연을 찾아 주기 위해 4,000쌍 이상의 결혼을 성사시킨 국내 1호 커플 매니저 홍유진을 초대한다. 황신혜는 듬직하고 푸근한 매력의 '곰 상'을 이상형으로 꼽으며 실제 연애 스타일을 밝힌다. 이어 30여 년 전 얼굴도 모른 채 해외 거주 남성과 국제 전화로 사랑을 키웠던 경험까지 공개해 눈길을 끈다.

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황신혜의 소개팅 도전

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황신혜의 소개팅남이 공개된다. 소개팅을 앞둔 황신혜는 "이게 뭐라고 긴장되는 거야"라며 설렘을 감추지 못하는데, 막상 소개팅이 시작되자 상대의 말 한마디 한마디에 연신 웃음을 터뜨리며 핑크빛 분위기를 자아낸다. 두 사람을 멀리서 지켜보던 신계숙과 양정아는 적극적인 자세로 소개팅에 임하는 황신혜의 모습에 놀라움을 드러낸다. 커플 매니저 역시 황신혜의 남다른 공감 능력을 극찬한 가운데, 과연 그녀의 웃음꽃을 피운 소개팅남은 누구일지 궁금증을 자아낸다.

황신혜의 설렘 가득한 소개팅은 11월 18일 수요일 저녁 7시 40분 KBS1TV <황신혜의 같이 삽시다>에서 확인할 수 있다.

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한편 황신혜는 1987년 첫 결혼을 했으나 약 9개월 만에 이혼했다. 이후 1998년 3세 연하의 사업가와 재혼해 딸 이진이를 품에 안았지만, 2005년 약 7년간의 두 번째 결혼생활에도 마침표를 찍었다. 당시 딸의 양육권은 황신혜가 맡았다.