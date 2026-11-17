17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 손석구와 나가야마 에이타가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 조지영 기자] 한국을 대표하는 배우 손석구와 일본을 대표하는 배우 나가야마 에이타가 공조해 사건을 해결하는 역대급 프로젝트가 시청자를 찾는다.

17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(조유진·한준희 각본, 한준희 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 냉철한 판단력과 집요함을 지닌 서울 경찰청 형사 김석 역의 손석구, 불같은 실행력과 추진력을 지닌 도쿄 경시청 형사 이노세 역의 나가야마 에이타, 일본 파친코 판을 주름잡은 재일교포 출신 사업가 리윤옥 역의 김신록, 김석·이노세 형사와 다른 입장에서 사건을 파헤치는 정부 요원 윤수경 역의 최성은, 모든 것이 베일에 싸인 일본 암흑가의 거물 서현태 역의 정재영, 그리고 한준희 감독이 참석했다.

'푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 시리즈다. 에도가와 케이시·권가야 작가의 동명 만화를 원작으로 한 '푸른길'은 2002년이라는 시대적 배경 속에서 한국, 일본, 홍콩, 중앙아시아까지 국경을 넘나들며 발생한 연쇄 살인 사건을 추적하는 두 형사의 이야기를 통해 하드 보일드 스릴러만의 장르적인 재미와 카타르시스를 선사할 전망이다.

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17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 손석구가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

이날 손석구는 "직업적인 형사로서 매력도 있지만, 단순히 범인을 잡는데 목적이 있는 게 아니라 개인적인 내면의 무언가를 극복하고자 하는 모습이 보인다. 이러한 인간적인 캐릭터에 끌려 작품을 선택하게 됐다"고 말문을 열었다.

그는 "한준희 감독과 많이 작품을 했는데, 늘 똑같이 하는 것을 싫어한다. 나도 마찬가지였다. 그래서 이번 작품에서 외모 변화도 많이 가졌다. '푸른길' 직전 연기에 대한 한계를 느끼기도 했다. 마의 구간을 못 깨고 있는 기분이었는데 이 작품으로 그 구간을 깰 수 있을 것 같았다. 목소리, 말투 등 내가 하지 않았던 변화를 많이 가지려고 했다. 굳이 가지 않은 길 또한 도전하려고 했다"고 설명했다.

17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 나가야마 에이타가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

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나가야마 에이타는 "'푸른길' 이야기를 듣고 한준희 감독과 처음 만났을 때 '일본 드라마, 영화를 나만큼 아는 사람은 없을 것이다'라는 말을 했다. 여기에 '이노세 역은 나가야마 에이타 밖에 못 한다'라는 확신에 선택하게 됐다"고 작품 선택 이유를 밝혔다.

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그는 "이노세 형사는 열정적인 캐릭터다. 섬세한 수사를 하는 형사인데, 한국에서 공조를 하면서 범인과 사건을 파헤치는 인물이다. 보통 형사와 달리 예상 밖의 파격적인 행보를 하는데 이런 부분을 한준희 감독과 함께 빌드업을 하면서 만들었다"며 "나도 같은 연기를 반복하는 것에 매력을 못 느끼는 배우다. 한준희 감독은 현장에서 배우들이 어떤 식으로 해석했는지 늘 물어봤고 즉흥적인 부분도 다 받아주고 즐거워해줬다. 현장에서 발생하는 라이브적인 면모를 집중하려고 했다. 손석구도 그런 부분에서 잘 맞았다. 촬영장에서 도전한 보람을 느낀 작품이었다"고 덧붙였다.

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손석구와 케미에 대해 나가야마 에이타는 "손석구를 처음 만났다. 그의 영화와 드라마의 팬이어서 긴장했지만 만났을 때 같은 감각을 가진 사람이란 걸 느꼈다. 언어의 장벽, 국적이 다른 장벽을 넘어서 교류할 수 있을 것 같았다. 서로 언어는 달랐지만 손석구와 어떤 식으로 소통하고 마음을 통할지 걱정하지 않았다. 손석구란 배우와 연기할 수 있어서 기뻤다"고 애정을 전했다. 손석구는 나가야마 에이타에 대해 "한국 스태프와 친해져서 한국어로 애드리브를 많이 하더라"고 웃었다.

17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 김신록이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

김신록은 "재일교포 캐릭터인데 재일교포 출신 선생님을 통해 공부했다. 재일교포 카테고리의 언어를 구사하기 보다는 이 인물에 맞는 언어를 구사하려고 했다. 개인의 말투에서 개인의 말을 하는 게 더 중요했다. 한준희 감독과 상의해서 나만의 언어를 찾으려고 했다"고 답했다. 이를 듣던 손석구는 "김신록이 연기한 대사가 정말 찰지고 쫙쫙 붙는다. 이 시리즈가 성공해서 꼭 신록 누나의 말투가 유행됐으면 좋겠다"고 너스레를 떨었다.

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그는 "가장 기억이 남는 장면이 있다. 해외 촬영 중 홍콩에서 중요한 촬영이 있었고 제작비를 엄청 쏟은 장면 중 하나였다. 그런데 그날 예보에 없는 비가 내리더라. 밤새 회의를 하면서 긴박하게 흘러갔다. 그 안에서도 맥시멈 결과가 나올 때까지 '이렇게 해보자' '저렇게 해보자'라며 끝까지 놓지 않더라. 한국에서 추가 촬영을 해야 할 수도 있다는 흉흉한 소문이 돌기도 했는데 그만큼 집요하게 완성도 높은 작품을 만들려고 노력하는 것 같아서 정말 놀랐던 기억이 있다"고 고백했다.

17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 최성은이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

최성은은 "윤수경이란 인물을 연기했다. 오랜 시간 이 사건을 추적한 인물이라 누구보다 이 사건을 잘 알아야 했다. 대본을 숙지하면서 이 사건을 머릿속에 넣으려고 노력했다. 정보 전달을 하는 인물인데 이 인물이 가진 생기와 발랄함이 잘 묻어나면서 보는 시청자가 이 캐릭터를 믿을 수 있게 만들려고 노력했다"고 밝혔다.

17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 정재영이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

정재영은 "나는 파칭코를 한 적은 없지만 일본 파칭코를 주름잡은 거물을 연기했다. 베일에 가려진 인물이다. 사실 이 자리에 나오면 안 되는데 베일을 벗어버렸다. 촬영 전 한준희 감독이 몸을 어마어마하게 벌크업 해달라고 했는데 '무리다'고 했다. 나이가 있는데 갑자기 몸을 키우라고 해서 힘들었다. 그래서 대신 살크업으로 몸을 키우려고 했다. 일본어를 평소에 조금 했는데도 일본어 대사는 어렵더라. 나중에 일본어 선생님께 밥 한번 사야할 것 같다"고 머쓱하게 웃었다.

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17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 왼쪽부터 정재영, 최성은, 나가야마 에이타, 한준희 감독, 손석구, 김신록이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

한준희 감독은 "원작 만화를 20년 전 쯤 봤는데, 그로테스크한 매력도 있지만 슬픈 정서도 있더라. 다채로운 이야기를 할 수 있을 것 같았다. 형사, 범죄자, 다른 종류의 요원도 있고 다양한 매력을 가진 장르물을 만들 수 있을 것 같았다"고 연출 이유를 밝혔다.

그는 "보통 버디물을 만들게 되면 주인공에 필적할만한 조력자가 있는 구조인데, 둘 다 주인공을 할 수 있는 캐릭터를 만들면 어떨까 싶었다. 두 형사가 정반대 캐릭터로 보이지만 사실은 닮은 캐릭터다. 작품 중반을 넘어가면 두 형사가 뒤섞인다. 그 외에도 굉장히 많은 파트너가 등장한다. 그런 것들도 재미있게 봐주면 좋을 것 같다"고 당부했다.

'푸른길'은 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 그리고 정재영 등이 출연했고 'D.P.' 시리즈의 한준희 감독이 연출을 맡았다. 오는 20일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com