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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 곽범이 재테크에 자신감을 보였다.

16일 유튜브 채널 '채널크크'에서는 '조기 은퇴가 꿈인 곽범, 도대체 얼마를 벌었길래?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

곽범은 재테크에 대해 "대한민국에 몇 명 없는 주식으로 1원도 안 잃어본 남자"라고 자신 있게 이야기했다.

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곽범은 "삼성전자로 많이 벌진 못했지만 6만 원에 1억을 넣었는데 6만 3천 원에 나왔던 걸로 기억한다. 주식으로 안 잃었다는 게 중요하다"고 밝혔다. 박영진이 "20만원까지 올라갔을 때 속이 쓰리거나 그렇지 않냐"고 물었지만 곽범은 "전혀 아니다. 내 돈이 아니라는 생각이다. 3개월, 1년 단위로 그래프를 조금 봐서 얘가 떨어진다고 하면 여기까지겠구나, 오른다고 하면 너무 큰 거 안 보고 여기까지겠구나 하고 제 마음 속으로 설정한다"고 밝혔다.

바쁜 나날을 보내고 있는 곽범에 박영진은 "단 한번도 쉬고 싶다는 생각을 한 적 없냐"고 물었고 곽범은 "쉬는 거 대신 과감하게 은퇴를 하자는 생각이다. 나를 안 찾아줄 때 하는 은퇴 말고 아예 그냥 쿨하게 하루 아침에 미디어에서 없어져버리는. 어느 순간 날짜를 맞춰놓고 마지막 방송일을 비밀로 알고 있다가 사라져버리면 어떤가 생각하는데 현실적으로 꿈꾸는 거다. 쉽지 않다. 애들이 크고 있고 지금도 저 빼고 세 명이 쇼핑몰에 카드 긁으러 갔다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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그러면서도 곽범은 "제가 열심히 사는 이유가 잘 먹고 잘 살기 위해 사는 건데 이걸 아낀다? 말이 안 된다. 오기 전에도 마음껏 애들 필요한 거 있으며 다 사라 했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com