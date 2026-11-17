사진=MBC에브리원 '돌싱N모솔'

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[스포츠조선 김영록 기자] '돌싱N모솔' 모솔남들이 첫 데이트부터 브레이크 없는 직진에 나선다.

17일 방송되는 MBC에브리원·E채널 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'(이하 '돌싱N모솔') 3회에서는 모솔남들과 돌싱녀들의 첫 데이트 현장이 공개된다. 이날 모솔남들의 예상을 뛰어넘는 과감한 행보가 스튜디오를 뒤흔들 예정.

모솔남 온달은 한 돌싱녀와의 첫 데이트 도중 뜻밖의 화두를 던진다. 연애 토크를 제대로 꺼내기도 전에 결혼 후 거주지와 출산 계획을 물은 것. 첫 만남부터 훅 들어온 현실적인 돌직구에 MC들 역시 당혹감을 감추지 못한다.

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또다른 모솔남 루팡은 1991생으로, 마라톤 대회를 통해 건강관리를 하는 한편 제약회사에 다니는 자신감 넘치는 스타일로 주목받았다. '언젠가 하겠지'라는 안일함 때문에 모솔로 남았다고 밝혔던 그는 이번 기회에는 "웃는게 예쁘고, 너무 인싸만 아니면 된다"는 이상형을 밝히기도 했다.

사진=MBC에브리원 '돌싱N모솔'

루팡은 거침없는 스킨십으로 승부수를 던졌다. 그는 첫 데이트에 나선 상대 돌싱녀에게 대뜸 "손잡고 걷자"며 빠르게 다가섰다. 예상치 못한 직진에 상대 돌싱녀는 물론 지켜보던 MC들까지 시종일관 입을 다물지 못했다.

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기숙사 안에서도 돌발 상황은 계속된다. 모솔남 투플러스는 숙소에서 갑자기 임창정의 '소주한잔' 노래를 부르며 분위기를 뒤집어 놓았다. 시종일관 MC들을 놀라게 하는 출연자들의 행동이 이어져 스튜디오가 들썩였다는 후문.

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앞서 돌싱N모솔에선 연애 프로그램 최초로 첫 인사에서 나이 공개를 거부한 출연자 '럭키황소'가 등장해 화제가 된 바 있다.

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평범한 일상의 흐름 속에서도 모솔남과 돌싱녀다운 오해와 직진이 오가는 현장. '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔' 3회는 17일 밤 10시 방송된다.

사진=MBC에브리원 '돌싱N모솔'

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com