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[스포츠조선 조민정 기자] 절도 혐의로 피소된 배우 김승우가 TV조선 '우리동네 건강왕'에 별도 편집 없이 등장했다. 음주운전 사고를 낸 배우 고경표의 출연분을 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드'가 대폭 줄인 가운데 두 배우가 출연한 프로그램의 대응이 엇갈려 눈길을 었다.

김승우는 지난 16일 방송된 '우리동네 건강왕'에서 평소처럼 진행을 맡았다. 앞서 프로그램 측은 지난 12일 김승우의 피소 사실이 알려지자 사실관계를 확인 중이라고 밝혔다. 피소 보도 이후 방송에서도 김승우의 진행 장면은 그대로 전파를 탔다.

고소인 A씨는 2021년 10월 서울 강남구 청담동의 한 주점에서 김승우가 자신의 현금 2200만 원을 가져갔다고 주장하며 지난 7월 서울 강남경찰서에 고소장을 냈다. 김승우 측은 지인과의 술자리에서 벌어진 장난이었으며 돈을 계좌이체로 돌려줬다고 밝혔다. 고소인 측은 이체받은 돈이 별도의 투자 수익금이라고 반박했다. 경찰은 지난 9월 김승우를 불러 당시 경위를 조사했다.

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고경표는 지난 14일 음주운전 사고가 알려진 당일 방송된 '놀면 뭐하니?'의 '95 서울가요제' 특집에서 분량이 크게 줄었다. 제작진은 이미 촬영한 출연분을 최대한 편집하겠다고 밝혔고 실제 방송에서는 고경표의 개인 멘트와 단독 화면이 빠졌다. 고경표는 참가자들을 함께 잡은 화면에서만 간간이 모습을 비쳤다.

편집은 '놀면 뭐하니?'에 그치지 않았다. 고경표가 출연 중인 tvN '식스센스: B사이드'도 15일 방송에서 고경표의 분량을 대폭 줄였다. 게스트로 녹화를 마친 tvN '놀라운 토요일'과 공개를 앞둔 티빙 '대탈출: 도시괴담' 제작진도 고경표의 출연분을 최대한 편집하겠다는 방침을 밝혔다.

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피소 사실이 알려진 뒤 첫 방송을 마친 '우리동네 건강왕'이 다음 회차에서도 기존 진행 체제를 이어갈지 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com