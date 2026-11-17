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[스포츠조선 조지영 기자] 티빙 오리지널 시리즈 '써닝야구단'(윤기영 극본, 민진기 연출)이 배우 오정세, 전혜진, 박지환, 주종혁, 주현영을 캐스팅, 본격적인 촬영에 나섰다.

2027년 공개 예정인 티빙 오리지널 시리즈 '써닝야구단'은 거창하지는 않지만 꽤나 진지한 사회인 야구를 통해 잊고 있던 '자신'을 찾아가는 사람들의 연장전 없는 인생 리그가 유쾌한 웃음 속 현실 공감을 자아낼 것으로 기대를 모은다.

무엇보다 레전드 군텐츠 '신병' 시리즈를 성공리에 이끈 민진기 감독과 윤기영 작가가 사회인 야구로 무대를 옮겨 다시 의기투합했다는 점에서 기대가 뜨겁다. 유쾌하게 웃다 보면 어느새 고개가 끄덕여지는 평범한 어른들의 웃픈 생존기로 또 한 번 시청자들의 마음을 사로잡을 전망이다. 여기에 오정세, 전혜진, 박지환, 공민정, 주종혁, 주현영, 이상진, 배윤경 등 내공 남다른 배우들이 아파트 단지에 사는 네 쌍의 부부로 뭉쳐 재미를 책임진다.

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먼저 오정세는 본업은 방송 PD지만, 현업은 반강제 백수인 써닝야구단의 감독 손정호로 변신한다. 거실에 누워 야구를 보는 게 인생 최대 행복인 그는 주말 사회인 야구를 통해 자존심 회복을 꿈꾸는 인물. 매 작품 인생 캐릭터를 경신해 온 오정세는 "에너지만큼은 프로인, 귀여운 야구단. 어떤 구단보다 신나고 즐겁게 뛰어놀 수 있는 '써닝야구단'이 되지 않을까 기대된다"라면서 설렘 가득한 소감을 전했다.

전혜진은 프로파일러 못지않은 날카로운 눈썰미를 가진 외유내강형의 시사고발 프로그램 방송작가 강소정으로 변신한다. 전혜진은 오정세와 티격태격하면서도 '찐친' 같은 티키타카를 주고받으며 유쾌한 현실 부부 케미스트리를 선보인다. 전혜진은 "'써닝야구단'과 함께할 수 있어 기쁘다. 다양한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 설레는 마음이다. 시청자들께 즐거움과 따뜻한 여운을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 각오를 밝혔다.

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박지환은 써닝야구단의 아지트인 치킨집을 운영하는 박현철로 변신한다. 바쁜 아내를 대신해 쌍둥이 케어를 전담하던 그는 뒤늦게 야구에 빠져 새로운 일탈을 꿈꾸게 된다. 현실감 넘치는 연기로 사랑받아 온 박지환이 가족의 일상에 새로운 변화가 싹트기 시작한 부부의 이야기를 유쾌하게 그린다. 박지환은 "평소 민진기 사단이 보여주는 위트와 감각을 좋아했다. 참여하게 되어 영광이다. 또 존경하는 오정세, 전혜진 선배, 그리고 동료들과 즐겁게 뜨겁게 야구하겠다"라고 남다른 각오를 다졌다.

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박현철과 가정을 꾸린 최은주는 공민정이 연기한다. 최은주는 은행원으로 승승장구 중인 워킹맘으로 시크한 매력의 소유자다. 폭넓은 장르 스펙트럼으로 사랑받는 공민정은 '신병4: 사보타주'에 이어 재회한 민진기, 윤기영 작가에 대한 반가운 마음을 표하며 "감독, 작가를 다시 만나게 되어 너무 뜻깊고 감사한 마음이다. 이번에도 즐겁게 임하여 반짝반짝 빛나는 작품 만들 수 있도록 함께 힘을 보태겠다"라고 덧붙였다.

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야구단 입단과 동시에 신흥 에이스로 등극한 중학교 야구 선수 출신 윤상우는 주종혁이 연기한다. 말도 행동도 늘 한 박자 느린 '억울함의 아이콘'인 윤상우는 써닝야구단에서 유격수로 활약하며 유부남 라이프의 노하우까지 전수받는다. 주종혁은 "좋은 대본과 훌륭한 감독, 그리고 최고의 배우들과 함께하게 되어 무척 설레고, 앞으로 어떤 즐거운 추억들을 만들어 갈 수 있을지 기대가 크다. 저 역시 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 잘 준비해서 함께 최고의 앙상블을 만들어 가겠다"라고 전했다.

윤상우와 결혼 6개월 차 신혼인 한주아는 주현영이 맡는다. 유치원 선생님답게 귀여운 목소리로 잔소리 직구를 날리는 게 특기인 그는 과거 직장 선배였던 강소정과 재회해 결혼 생활에 필요한 다양한 조언을 얻으며 경험치를 높여간다. '이상한 변호사 우영우'를 통해 호흡을 맞췄던 주종혁과 달콤할 줄만 알았던 결혼의 현실 앞에 하루하루 성장(?)해 가는 신혼부부로 재회해 반가움을 더한다. 주현영은 "유쾌하고 매력적인 작품에 함께하게 되었다는 사실이 무척 기쁘다. 평소 존경해 온 선배들과 한 현장에서 호흡을 맞추며 많은 것을 배울 수 있다는 점이 가장 기대된다"라면서 "주종혁과 오랜만에 재회해 부부로 호흡을 맞추게 된 것도 나에게는 특별한 즐거움이다. 작품의 매력을 잘 전달할 수 있도록 즐겁고 성실하게 임하겠다"라고 애정 어린 소감을 밝혔다.

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야구단의 유일무이 프리패스 출석러 이승민은 이상진이 연기한다. 밖에선 넉살 좋은 입담으로 아버지 식당의 카운터를 도맡고, 집에선 아내의 출퇴근길을 책임지는 가정적인 면모를 지닌 인물. 매 작품 개성 있는 캐릭터를 선보이고, '신병' 시리즈에서 활약해 온 이상진은 "'신병' 시리즈로 오랜 시간 함께 호흡을 맞춰온 민진기 감독과 새로운 역할로 호흡을 맞추면서 나올 재밌는 시너지가 기대되고 개인적으로 팬이었던 선배들과 함께할 수 있음에 설렌다"라며 남다른 감회를 전했다.

이승민의 아내이자 미모와 능력을 모두 갖춰 후배들의 워너비로 꼽히는 승무원 김도연은 배윤경이 맡았다. 각자의 생활과 자유를 존중하며 만족스러운 결혼 생활을 이어가던 이승민과 김도연이 야구단을 통해 어떤 새로운 일상을 맞이할지 궁금해진다. 안정적인 연기력으로 필모그래피를 쌓아가고 있는 배윤경은 "평소 존경하던 감독, 작가, 그리고 멋진 선배들과 한 작품에서 호흡을 맞출 수 있다는 것만으로도 무척 설레고 든든하다. 이 조합이라면 무엇이든 해낼 수 있을 것 같은 '천하무적 팀'이라는 생각도 들었다. 대본도 너무 재밌어서 시청자분들도 함께 웃고 즐기실 수 있을 것 같다"라며 기대를 당부했다.

'써닝야구단'은 승부보다 귀가 시간을 걱정하는 가장들이 주말마다 '와이프 허락제 리그'에 출전하며 벌어지는 생활 밀착 스포츠 드라마다. 오정세, 전혜진, 박지환, 주종혁, 주현영, 공민정, 이상진, 배윤경 등이 출연하고 '신병'의 윤기영 작가가 극본을, '신병'의 민지기 감독이 연출을 맡는다. 내년 티빙에서 공개될 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com