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[스포츠조선 김소희 기자] '식스센스' 원년멤버 전소민이 돌아왔다. 특유의 거침없는 입담과 예측 불가한 예능감으로 유재석마저 당황하게 만들며 화려한 귀환을 알렸다.

17일 tvN '식스센스: B사이드' 측은 공식 채널을 통해 '전소민X유노윤호 in 제주. 케미 정상영업합니다'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 '식스센스' 원년멤버 전소민과 게스트 유노윤호가 출연해 제주에서 유쾌한 시간을 보내는 모습이 담겼다.

무엇보다 반가운 얼굴은 단연 전소민이었다. 오랜만에 '식스센스'에 돌아온 전소민은 등장부터 남다른 존재감을 드러냈다. 그는 "제가 다 갈고 닦아놓은 거다. 되게 정적이더라. 색깔이 많이 달라졌더라"며 원년멤버다운 자신감을 내비쳤다.

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특히 유재석을 향한 전소민의 거침없는 공격이 웃음을 자아냈다. 전소민은 유재석에게 "오빠 여기서 키싱 안 해요? 못 하세요 요즘 키싱을? 왜 이렇게 키싱 이야기를 하냐"고 돌발 질문을 던졌다.

이는 평소 유재석의 말버릇을 겨냥한 것으로 보인다. 앞서 유재석은 방송에서 분위기 좋은 장소에만 가면 "여기는 키싱"이라고 말하며 남녀가 키스를 나누기 좋은 곳이라는 식의 농담을 건네곤 했다. 전소민은 이 같은 유재석의 습관을 놓치지 않고 되짚으며 역공을 펼쳤고, 예상치 못한 질문에 유재석을 당황하게 만들었다.

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전소민의 입담은 여기서 그치지 않았다. 이번에는 아버지와 관련된 에피소드를 꺼내며 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다. 그는 "저희 아버지도 쉬하다가 바다에서 문어를 잡았다. 뜨거우니까 나온 거"라며 다소 엉뚱하면서도 거침없는 이야기를 풀어냈다.

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이에 유재석이 "그 정도로 뜨거우셔?"라며 웃음을 터뜨리자, 전소민은 기다렸다는 듯 "오빠는 안 뜨거우세요?"라고 되받아쳤다. 예상치 못한 수위의 질문에 유재석이 당황하는 모습이 이어지며 현장을 웃음바다로 만들었다. 상대를 가리지 않는 전소민 특유의 솔직하고 능청스러운 화법이 여전함을 보여주는 대목이다.

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무엇보다 전소민의 복귀는 기존 '식스센스' 팬들에게 반가운 소식이다. 원년멤버로 활약하며 독보적인 캐릭터와 엉뚱한 매력으로 프로그램의 재미를 책임졌던 그가 다시 게스트로 합류하면서 기존 멤버들과는 또 어떤 새로운 케미스트리를 만들어낼지 기대가 커지고 있다.

한편 전소민x유노윤호가 출연하는 '식스센스 B사이드'는 오는 22일 일요일 저녁 7시 50분 공개된다