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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이동욱이 무협 액션 영화 '남벌'(이모개 감독, 하이브미디어코프 제작)에 합류한다.

'남벌'이 이동욱의 캐스팅을 확정하며 탄탄한 배우 라인업에 무게감을 더한다. 이동욱이 변신한 윤관은 쌍검을 자유자재로 다루는 고려 별무반 출신의 무사다. 냉철한 판단력과 뜨거운 동료애를 지닌 그는 무사들의 수장 임억(이병헌)의 곁을 지켜온 든든한 동료로, 뛰어난 무예를 바탕으로 대마도에 억류된 조선인들을 구출하기 위한 여정에 합류한다.

'킬러들의 쇼핑몰' 시리즈에서 절제된 카리스마와 강렬한 액션을 선보인 이동욱은 '구미호뎐' 시리즈, '타인은 지옥이다' '도깨비', 영화 '하얼빈' 등 다양한 작품에서 자신만의 캐릭터를 구축해 왔다. 특히 '하얼빈'에 이어 하이브미디어코프와 다시 한번 호흡을 맞추는 이번 '남벌'을 통해 새로운 무협 액션에 도전하는 한편, 이병헌과의 강렬한 연기 시너지를 선보일 예정이다.

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'남벌'은 '암살자(들)' '서울의 봄' '하얼빈' '다만 악에서 구하소서' '남산의 부장들' '내부자들', 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 등 재미와 작품성을 겸비한 작품들을 꾸준히 선보여 온 종합 콘텐츠 제작사 하이브미디어코프가 제작한다. 시대적 배경을 생생하게 구현해 온 하이브미디어코프의 제작 역량과 이모개 감독의 강렬한 영상미가 어우러져 선보일 새로운 무협 액션에 기대가 모인다.

하이브미디어코프 관계자는 "이동욱이 지닌 깊이 있는 연기와 독보적인 분위기가 윤관의 매력을 한층 풍성하게 완성해 줄 것으로 기대한다"며 "배우들의 강렬한 호흡과 이모개 감독의 새로운 도전을 담은 '남벌'에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

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'남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌, 고윤정, 이도현, 우즈, 박해준, 이동욱이 출연하고 '비상선언' '헌트' '서울의 봄' '파묘'의 촬영을 담당했던 이모개 감독의 첫 연출 데뷔작이다. 올해 하반기 크랭크 인 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com