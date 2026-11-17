Advertisement

Advertisement

라인게임즈가 '지스타 2026'에서 PC 신작 'CODE EXIT'와 자체 개발작 '엠버 앤 블레이드'를 선보이며 신작 알리기에 나선다.

라인게임즈는 Phase 8 Studio가 개발하고 자사가 서비스할 예정인 협동 SF 호러 게임 'CODE EXIT'가 지스타 2026 인디 게임 전시 프로그램인 '인디 쇼케이스 2.0: Galaxy'에 선정됐다고 17일 밝혔다.

오는 19일부터 22일까지 부산 벡스코 제2전시장 E01 구역 G36 부스에서 데모 버전을 체험할 수 있으며, 기념 굿즈 증정 이벤트도 진행한다. 스팀 공식 이벤트 페이지를 통한 온라인 연계 프로그램도 마련해 현장을 찾지 못하는 이용자들에게도 게임을 소개할 예정이다.

Advertisement

'CODE EXIT'는 폭주한 인공지능(AI)이 점령한 도시를 배경으로, AI 복구를 위해 투입된 조사단체의 일원이 돼 사건의 진실을 파헤치는 게임이다. 싱글 플레이부터 최대 4인 협동 플레이를 지원하며, 팀원 간 상호 의존적인 임무와 생존 시스템을 통해 협력의 재미를 강조했다.

Advertisement

특히 이용자의 소음과 행동을 학습하는 AI 적 로봇이 주요 특징이다. 정해진 패턴에 따라 움직이는 적이 아니라 플레이어의 행동에 반응하는 적을 상대해야 하는 만큼 예측하기 어려운 공포와 심리적 압박 속에서 팀원들과 전략적으로 대응해야 한다. 내년 상반기 스팀 얼리 액세스 출시를 목표로 개발중이다.

지난달에는 스팀 플레이테스트에서 수집한 이용자 의견을 반영한 데모 2.0을 공개했으며, 글로벌 공포 게임 행사인 '스팀 스크림 페스트 V'에도 참가하는 등 출시 전부터 이용자와의 접점을 넓히고 있다.

Advertisement

Advertisement

라인게임즈가 자체 개발중인 프리미엄 서바이버라이크 신작 '엠버 앤 블레이드'도 지스타에 출품된다. 벡스코 제1전시장 B01 구역에 마련된 한국콘텐츠진흥원 주관 콘솔 체험관 내 플레이스테이션 부스에서 데모 버전을 선보인다.

라인게임즈는 두 작품 모두 개발 과정에서 이용자 피드백을 적극 반영해 완성도를 높여온 타이틀이라며, 이번 지스타를 통해 출시 예정 신작의 차별화된 재미를 알릴 계획이라고 밝혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com