17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 한준희 감독이 인사말을 하고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 조지영 기자] 한준희 감독이 "그로테스크한 매력과 동시에 슬픈 정서 담은 원작에 매료됐다"고 말했다.

17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(조유진·한준희 각본, 한준희 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 냉철한 판단력과 집요함을 지닌 서울 경찰청 형사 김석 역의 손석구, 불 같은 실행력과 추진력을 지닌 도쿄 경시청 형사 이노세 역의 나가야마 에이타, 일본 파친코 판을 주름잡은 재일교포 출신 사업가 리윤옥 역의 김신록, 김석·이노세 형사와 다른 입장에서 사건을 파헤치는 정부 요원 윤수경 역의 최성은, 모든 것이 베일에 싸인 일본 암흑가의 거물 서현태 역의 정재영, 그리고 한준희 감독이 참석했다.

한준희 감독은 "원작 만화를 20년 전 쯤 봤는데, 그로테스크한 매력도 있지만 슬픈 정서도 있더라. 다채로운 이야기를 할 수 있을 것 같았다. 형사, 범죄자, 다른 종류의 요원도 있고 다양한 매력을 가진 장르물을 만들 수 있을 것 같았다"고 연출 이유를 밝혔다.

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그는 "보통 버디물을 만들게 되면 주인공에 필적할만한 조력자가 있는 구조인데, 둘 다 주인공을 할 수 있는 캐릭터를 만들면 어떨까 싶었다. 두 형사 정반대 캐릭터로 보이지만 사실은 닮은 캐릭터다. 작품 중반을 넘어가면 두 형사가 뒤섞인다. 그 외에도 굉장히 많은 파트너가 등장한다. 그런 것들도 재미있게 봐주면 좋을 것 같다"고 당부했다.

에도가와 케이시·권가야 작가의 동명 만화를 원작으로 한 '푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 시리즈다. 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 그리고 정재영 등이 출연했고 'D.P.' 시리즈의 한준희 감독이 연출을 맡았다. 오는 20일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com