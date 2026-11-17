이미지 출처=유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'

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[스포츠조선 김소형 기자] 박수홍이 딸 재이와 함께 특별한 가을 추억을 쌓는 모습을 공개했다. 김장철을 맞아 재이의 인생 첫 김장에 도전한 데 이어 고궁 나들이에 나서 단풍 구경까지 즐겼다.

지난 16일 박수홍의 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '김장 김치 처음 먹어본 재이의 반응은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 박수홍이 딸 재이와 함께 김장 김치를 담그고 동치미를 만드는 모습부터 경복궁과 창경궁을 찾아 가을 정취를 만끽하는 하루가 담겼다.

재이는 직접 손을 씻고 서툰 솜씨로 김장을 도우며 생애 첫 김장에 나섰다. 직접 담근 동치미 국물을 맛보는가 하면, 궁궐 앞에서는 능숙하게 포즈를 취하며 귀여운 매력을 뽐냈다.

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박수홍은 2021년 7월 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 하고 이듬해 12월 결혼식을 올렸다. 2024년 10월에는 딸 재이를 품에 안으며 늦깎이 아빠가 됐다. 이후 유튜브와 방송 등을 통해 육아 일상을 공개하며 딸을 향한 애정을 드러내고 있다.

한편 박수홍은 지난 13일 친형 부부를 상대로 제기한 약 98억원 규모의 손해배상청구 소송 1심에서 패소했다. 앞서 친형의 회사 자금 횡령 혐의는 올해 2월 대법원에서 징역 3년 6개월형으로 확정된 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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