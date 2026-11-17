17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 손석구와 나가야마 에이타가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 나가야마 에이타가 "손석구와 언어의 장벽은 달랐지만 마음은 통했다"고 말했다.

17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(조유진·한준희 각본, 한준희 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 냉철한 판단력과 집요함을 지닌 서울 경찰청 형사 김석 역의 손석구, 불 같은 실행력과 추진력을 지닌 도쿄 경시청 형사 이노세 역의 나가야마 에이타, 일본 파친코 판을 주름잡은 재일교포 출신 사업가 리윤옥 역의 김신록, 김석·이노세 형사와 다른 입장에서 사건을 파헤치는 정부 요원 윤수경 역의 최성은, 모든 것이 베일에 싸인 일본 암흑가의 거물 서현태 역의 정재영, 그리고 한준희 감독이 참석했다.

손석구와 케미에 대해 나가야마 에이타는 "손석구를 처음 만났다. 그의 영화와 드라마의 팬이어서 긴장했지만 만났을 때 같은 감각을 가진 사람이란걸 느꼈다. 언어의 장벽, 국적이 다른 장벽을 넘어서 교류할 수 있을 것 같았다. 서로 언어는 달랐지만 손석구와 어떤 식으로 소통하고 마음을 통할지 걱정하지 않았다. 손석구란 배우와 연기할 수 있어서 기뻤다"고 애정을 전했다. 손석구는 나가야마 에이타에 대해 "한국 스태프와 친해져서 한국어로 애드리브를 많이 하더라"고 웃었다.

Advertisement

에도가와 케이시·권가야 작가의 동명 만화를 원작으로 한 '푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 시리즈다. 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 그리고 정재영 등이 출연했고 'D.P.' 시리즈의 한준희 감독이 연출을 맡았다. 오는 20일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com