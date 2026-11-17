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엔씨가 대규모 리니지 이용자 축제를 앞두고 추가 티켓 판매에 나선다. 첫 판매에서 준비한 티켓 1만 장이 당일 모두 매진되는 등 높은 관심을 얻으면서 추가 기회를 마련했다.

엔씨는 오는 25일 개최하는 오프라인 이용자 행사 '리니지 페스티벌: 아덴으로의 초대'의 추가 티켓 판매를 진행한다고 17일 밝혔다. 추가 판매는 18일 오후 8시 티켓링크에서 1부와 2부 티켓을 동시에 진행하며, 한정 수량으로 마련된다. 앞서 엔씨는 지난 13일 회차별 5000매씩 총 1만 매의 티켓을 선착순 판매했으며, 이용자들의 호응 속에 당일 전량 매진됐다.

이번 행사는 엔씨가 창사 이래 처음으로 선보이는 '리니지' IP(지식재산권) 3종 통합 오프라인 축제다. 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 7B홀과 8홀에서 열리며, 1부는 오전 10시부터 오후 4시까지, 2부는 오후 5시부터 10시까지 진행된다.

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행사장은 게임 속 아덴 왕국을 현실 공간에 구현하는 콘셉트로 꾸며진다. '리니지' 테마 어트랙션 8종을 비롯해 '리니지 리마스터', '리니지M', '리니지 클래식' 시연존과 굿즈 제작 체험 공간인 '아덴 제작소' 등이 마련된다. 로블록스 등 파트너사 부스와 식음료(F&B) 공간도 운영한다.

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2부 행사인 '아덴의 밤'에서는 각 게임별 특별 무대가 이어진다. '리니지 리마스터'의 'RE:MASTER Special Talk', '리니지M'의 토크 콘서트 'Playlist M', '리니지 클래식 시즌2'의 '트리아' 이야기가 진행된다. 행사 마지막에는 경품 추첨 이벤트인 럭키 드로우도 열린다.

엔씨는 이번 페스티벌을 통해 리니지 IP를 즐겨온 이용자들과 오프라인에서 소통하고, 세 작품을 아우르는 브랜드 경험을 제공한다는 계획이다. 추가 티켓 판매 및 행사 관련 자세한 내용은 리니지 페스티벌 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com