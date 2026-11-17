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컴투스홀딩스가 글로벌 모바일게임 시장에서 큰 인기를 끌었던 디펜스 게임 '카툰워즈'의 PC 버전 출시를 준비한다.

컴투스홀딩스는 '카툰워즈' PC 버전 출시를 앞두고 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)에 상점 페이지를 17일 공개했다. 티저 영상도 함께 선보이며 본격적인 출시 준비에 들어갔다.

2009년 7월 출시된 '카툰워즈'는 국내 모바일게임의 해외 진출 가능성을 보여준 초기 성공 사례 가운데 하나다. 출시 한 달 만에 한국 게임 최초로 미국 앱스토어 유료 앱 전체 1위에 올랐으며, 전세계 22개국 이상에서 게임 차트 정상에 오르는 성과를 거뒀다. 단순한 막대인간 캐릭터와 직관적인 조작을 바탕으로 하면서도 전략적인 병력 운용을 요구하는 게임성으로 글로벌 이용자들의 호응을 얻었다.

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PC 버전은 원작의 핵심 시스템을 유지하면서 새로운 콘텐츠를 더했다. 이용자는 기존과 동일한 10개 스테이지에서 마나를 관리하며 스틱맨 유닛을 소환하고, 성벽에 설치된 활을 직접 조준해 적의 공격을 막아야 한다. 20종 이상의 유닛과 16가지 업그레이드 요소를 조합해 상황에 맞는 전략을 구사할 수 있다.

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새롭게 추가되는 '챌린지 모드'는 PC 버전의 차별화 요소다. 끝없이 몰려오는 적을 상대로 병력을 운용하며 생존 기록에 도전하는 무한 디펜스 방식이다. 유닛을 즉시 투입할지, 마나를 비축해 강력한 반격을 노릴지에 따라 전투 양상이 달라진다.

모바일게임 시장에서 한 시대를 풍미했던 '카툰워즈'가 PC 플랫폼에서 과거의 인기를 재현할 수 있을지가 관심사다. 원작의 향수를 자극하는 데 그치지 않고 신규 모드가 PC 이용자들에게도 경쟁력 있는 재미를 제공할 수 있을지가 관건이다. 스팀 상점 페이지에서 게임을 찜 목록에 추가하면 향후 출시 관련 소식을 받아볼 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com