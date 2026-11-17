차기 '본드걸' 후보로 거론되고 있는 (왼쪽부터)마거릿 퀄리, 안야 테일러조이, 시드니 스위니, 플로렌스 퓨. 사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 새로운 제임스 본드로 배우 로버트 패틴슨(40)이 확정되면서 그와 호흡을 맞출 여성 주인공에 관심이 쏠리고 있다. 미국 연예매체 할리우드라이프는 베팅업체의 분석 등을 분석해 차기 제임스 본드 영화에서 여성 주연을 맡을 가능성이 있는 배우들을 꼽았다. 가장 유력한 후보로 꼽힌 배우는 마거릿 퀄리(32)다.

배우 앤디 맥도웰의 딸인 퀄리는 영화 '서브스턴스', '원스 어폰 어 타임 인 할리우드', '가여운 것들'과 넷플릭스 드라마 '메이드' 등에서 인상적인 연기를 선보이며 입지를 다졌다. 독특한 분위기와 폭넓은 연기 스펙트럼을 갖춘 만큼 새로운 본드 시리즈의 여성 캐릭터를 소화할 적임자로 주목받고 있다.

두 번째 후보로 거론되는 배우는 안야 테일러조이(30)다. 넷플릭스 드라마 '퀸스 갬빗'으로 세계적인 인지도를 얻은 뒤 영화 '더 메뉴', '노스맨', '퓨리오사: 매드맥스 사가' 등 다양한 작품에서 활약했다.

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특히 테일러조이는 차기 본드 영화의 연출을 맡은 드니 빌뇌브 감독과 영화 '듄: 파트 2'에서 호흡을 맞춘 인연이 있다. 감독과의 기존 협업 경험이 캐스팅 가능성을 둘러싼 관심을 키우는 요인으로 꼽힌다.

시드니 스위니(29)도 후보군에 이름을 올렸다. 드라마 '유포리아'와 '화이트 로투스'를 통해 주목받은 그녀는 영화 '하우스메이드' 등에서도 활약하며 할리우드의 대표적인 차세대 스타로 자리 잡았다. 대중적인 인지도와 작품 활동을 바탕으로 차기 본드 시리즈의 여성 주연 후보로 꾸준히 언급되고 있다.

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플로렌스 퓨(30) 역시 유력 후보 중 한 명이다. 영화 '작은 아씨들'과 '미드소마', '오펜하이머' 등에서 연기력을 인정받았으며, 마블 시네마틱 유니버스에서는 옐레나 벨로바 역으로 출연해 대형 프랜차이즈 경험도 쌓았다. '듄' 시리즈에도 참여해 빌뇌브 감독의 작품 세계와 인연을 맺었다.

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마지막으로 거론된 배우는 데이지 에드거존스(28)다. 드라마 '노멀 피플'에서 폴 메스칼과 호흡을 맞추며 국제적인 주목을 받은 그녀는 이후 영화 '가재가 노래하는 곳', '트위스터스' 등에 출연했다.

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다만 이들 가운데 누가 실제로 출연할지는 아직 정해지지 않았다. 베팅업체의 배당률은 업계의 관심과 시장의 예상을 반영한 수치일 뿐, 제작사의 캐스팅 결정이나 공식 협상 사실을 의미하지는 않는다.

앞서 제작사 아마존 MGM 스튜디오는 16일(현지시각) 로버트 패틴슨이 차기 제임스 본드 역을 맡는다고 공식 발표했다. 2021년 개봉한 '007 노 타임 투 다이'를 끝으로 역할에서 물러난 대니얼 크레이그의 뒤를 잇게 됐다.

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새로운 본드 영화는 '듄'과 '블레이드 러너 2049' 등을 연출한 드니 빌뇌브 감독이 메가폰을 잡는다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com