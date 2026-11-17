17일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'의 제작발표회. 정재영이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 정재영이 "벌크업 대신 살크업을 선택했다"고 말했다.

17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(조유진·한준희 각본, 한준희 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 냉철한 판단력과 집요함을 지닌 서울 경찰청 형사 김석 역의 손석구, 불 같은 실행력과 추진력을 지닌 도쿄 경시청 형사 이노세 역의 나가야마 에이타, 일본 파친코 판을 주름잡은 재일교포 출신 사업가 리윤옥 역의 김신록, 김석·이노세 형사와 다른 입장에서 사건을 파헤치는 정부 요원 윤수경 역의 최성은, 모든 것이 베일에 싸인 일본 암흑가의 거물 서현태 역의 정재영, 그리고 한준희 감독이 참석했다.

정재영은 "나는 파칭코를 한 적은 없지만 일본 파칭코를 주름잡은 거물을 연기했다. 베일에 가려진 인물이다. 사실 이 자리에 나오면 안 되는데 베일을 벗어버렸다. 촬영 전 한준희 감독이 몸을 어마어마하게 벌크업 해달라고 했는데 '무리다'고 했다. 나이가 있는데 갑자기 몸을 키우라고 해서 힘들었다. 그래서 대신 살크업으로 몸을 키우려고 했다. 일본어를 평소에 조금 했는데도 일본어 대사는 어렵더라. 나중에 일본어 선생님께 밥 한번 사야할 것 같다"고 머쓱하게 웃었다.

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에도가와 케이시·권가야 작가의 동명 만화를 원작으로 한 '푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 시리즈다. 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 그리고 정재영 등이 출연했고 'D.P.' 시리즈의 한준희 감독이 연출을 맡았다. 오는 20일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com