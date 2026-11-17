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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 에스파 멤버 카리나가 서클렌즈를 뺀 생눈으로 색다른 매력을 발산했다.

패션 매거진 마리끌레르 코리아는 지난 16일 공식 SNS를 통해 12월호 커버의 주인공인 카리나의 모습이 담긴 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 카리나는 머리를 단정하게 묶고 검은색 드레스를 착용해 세련되면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다. 평소 화려하고 청순한 비주얼로 사랑받아온 카리나는 이번 영상에서 한층 절제된 스타일링으로 색다른 매력을 선보였다.

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특히 눈길을 끈 것은 카리나의 눈매였다. 화려한 메이크업을 최소화한 데다 서클렌즈까지 착용하지 않은 자연스러운 눈동자가 특유의 오묘하고 신비로운 분위기를 배가시켰다. 평소 무대 위에서 보여줬던 강렬하고 화려한 이미지와는 또 다른 차분하면서도 깊이 있는 눈빛이 시선을 사로잡았다.

과한 장식이나 화려한 스타일링 없이도 독보적인 존재감을 드러낸 카리나. 절제된 메이크업과 깔끔한 스타일링만으로도 자신만의 분위기를 완성하며 패션 매거진 커버 모델다운 면모를 보여줬다.

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한편 카리나가 속한 에스파는 홀리데이 시즌을 맞아 오는 11월 20일 일본 첫 미니앨범 타이틀곡 '키스 앤 텔(KISS N TELL)'의 m-flo ☆Taku Takahashi(타쿠 타카하시) 리믹스 버전을 공개하며 활발하게 활동한다.