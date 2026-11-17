김우석. 사진제공=에일리언

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김우석이 '닥터X'의 높은 시청률에 고마운 마음을 표했다.

김우석은 17일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "시청률이 그렇게까지 잘 나올 줄 몰랐다"라며 "시청률 정체는 크게 개의치 않았다. 그렇게 봐주신 것만으로도 감사하다"고 했다.

지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 개' 계수정의 활약을 그린 메디컬 드라마다.

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극 중 김우석은 구서대병원의 신입 인턴 의사 박태경을 연기했다. 밝고 순수한 성격으로 계수정(김지원)을 믿고 따르던 인물이지만, 후반부에는 어린 시절의 아픈 과거가 드러나며 반전을 안겼다.

김우석은 "재미있게 촬영했는데 기분 좋게 끝나서 다행인 것 같다. 행복하게 촬영한 작품을 잘 마무리해서 감사하다"고 종영 소감을 밝혔다.

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'닥터X'는 첫 방송부터 두 자릿수 시청률을 기록하며 흥행에 성공했다. 김우석 역시 예상보다 뜨거운 반응에 놀랐다고. "그렇게까지 잘 나올 줄 몰랐다. 촬영하면서도 행복하게 했던 작품이라 시청률을 떠나 즐거운 기억으로 남는다. 시청률도 잘 나와서 기분이 좋았다."

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다만 초반 가파른 상승세를 보였던 시청률이 중간에 정체되기도 했다. 이에 대해서는 "크게 개의치 않았다. 그렇게 봐주신 것만으로도 감사하다"며 "물론 시청률이 계속 쭉쭉 올라가면 좋겠지만, 끝까지 봐주셨다는 것에 기분이 좋았다"고 담담하게 말했다.

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이번 작품에서 김우석이 가장 신경 쓴 부분은 박태경의 상반된 모습이었다. 극 초반에는 해맑고 긍정적인 인턴으로 등장하지만, 이야기가 진행될수록 감춰왔던 상처와 복잡한 내면이 드러나는 인물이기 때문이다.

김우석은 "처음에는 밝은 캐릭터로 보였는데, 깊은 과거사가 풀리면서 무거운 내용이 들어가 있었던 것 같다. 그런 차이를 보여주고 싶었다"며 "밝은 이미지는 다른 전작에서도 보여줬는데, 상처가 있는 인물은 처음이라 그런 부분을 잘 표현하고 싶었다"고 설명했다.

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외형적인 변화에도 공을 들였다. 김우석은 "아직 개봉하지 않은 영화 촬영 때문에 살을 빼야 하는 상황이어서 15kg 정도 감량했다"며 "최대한 마른 모습으로 인물의 힘듦과 지친 모습을 표현하고 싶었다"고 밝혔다.

그러나 지나친 체중 감량이 오히려 캐릭터 표현에 걸림돌이 됐다. 김우석은 "그렇게 촬영장에 갔더니 촬영감독님이 살을 좀 찌워야 할 것 같다고 하시더라. 너무 말라서 힘들어 보이는 게 아니라 아파 보인다고 하셨다"고 떠올렸다.

결국 촬영 중 편한 마음으로 체중을 늘렸다. 김우석은 "그래서 이번에는 촬영하면서 먹고 싶은 것을 다 먹었다"며 "느끼셨을지 모르겠지만 1화 때와 12화 때 체중이 5kg 정도 차이 난다. 얼굴이 더 행복해진다"고 웃었다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com