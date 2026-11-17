김우석. 사진제공=에일리언

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김우석이 '닥터X' 촬영 중 실제 의사로 오해받았던 일화를 공개했다.

김우석은 17일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "의사 가운을 입고 촬영하러 가는데 환자분이 길을 물어보시더라. 심지어 한두 번이 아니었다"고 했다.

지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 개' 계수정의 활약을 그린 메디컬 드라마다.

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극 중 김우석은 구서대병원의 신입 인턴 의사 박태경을 연기했다. 환자를 향한 진심과 계수정(김지원)을 향한 존경심을 드러내는 밝고 순수한 인물이지만, 후반부에는 어린 시절의 아픈 과거가 밝혀지며 반전을 안겼다.

김우석은 이번 작품을 통해 처음으로 메디컬 장르에 도전했다. 평소 의학 드라마를 즐겨 봤지만 실제 촬영을 앞두고는 긴장도 컸다고.

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"처음에는 긴장했다. 그런데 제가 인턴 역할이라 생각보다 의학 용어를 말할 일이 많지 않았다. 지원 선배에 비해서도 그렇고, 그런 부분에서는 상대적으로 어려움이 덜했다."

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실제 병원에서 촬영하며 겪은 에피소드도 공개했다. 김우석은 "가운을 입고 촬영하러 가는 중에 환자분이 '어디로 가면 되느냐'고 물어보셨다. 순간 어떻게 대답해야 하나 싶어서 '죄송한데 제가 촬영 중이다'라고 말씀드렸다"며 "심지어 그런 일이 한두 번이 아니었다"고 웃었다.

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이어 "촬영하면서 병원에 계신 환자분들과 의료진을 보며 많은 생각이 들었다. 얼마나 고생하시는지 간접적으로나마 느낄 수 있었다"며 "의료진에 대한 존경과 감사의 마음이 더 커졌다"고 덧붙였다.

특히 박태경은 극 초반 병원 내 공식 '햇살캐'로 활약하며 극에 활력을 더했다. 의료계의 부조리와 환자들의 사연이 맞물린 무거운 분위기 속에서 유독 밝은 인물이었던 만큼, 김우석 역시 캐릭터의 표현 수위를 고민했다고.

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김우석은 "감독님과 이야기했을 때 이렇게 밝게 연기해도 괜찮을까 싶었다. 그런데 제가 생각한 태경이는 과거에 상처가 있었기 때문에 오히려 더 밝은 모습을 보여야 하는 인물이었다"고 설명했다.

이어 "감독님도 '너는 병원 안에 있는 인물이라는 것을 신경 쓰지 말고 너대로 밝게 나가라'고 해주셨다"며 "그 말을 믿고 제 원래 성격보다도 더 태경이스럽게 밝게 연기했다"고 말했다.

박태경에게 가장 공감했던 부분은 환자를 향한 진심이었다. 김우석은 "환자를 살리고자 하는 마음, 환자를 위하는 마음이 공감됐다. 제 MBTI가 F와 T가 반반인데, F적인 성향에서는 완전히 공감했다"고 밝혔다.

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그러면서 "가끔 '이렇게까지 한다고?'라는 생각이 들기도 했지만, 환자를 마주했을 때 그 아픔에 공감하는 모습은 충분히 이해가 갔다"고 덧붙였다.

이처럼 환자의 생명을 최우선으로 여기던 박태경이 후반부에는 환자 김승효(전국환)의 얼굴을 베개로 누르는 충격적인 행동을 보였다. 김승효가 어린 시절 자신에게 피해를 입혔던 인물이라는 사실이 드러나면서, 박태경의 밝은 모습 뒤에 감춰진 상처도 밝혀졌다.

김우석은 해당 장면을 준비하면서 상처를 지닌 사람들의 심리에 대해서도 찾아봤다고. "상처가 있는 사람도 밝은 모습을 보일 수 있다고 생각했다. 물론 사람마다 다르겠지만, 제가 느낀 태경이는 어떻게든 승효를 해치고 싶었던 것 같다."

다만 실제로 상대를 죽이려는 의도까지 있었던 것은 아니라고 해석했다. 김우석은 "자세히 보시면 산소호흡기가 있는 채로 베개를 누른다. 그게 태경이인 것 같다"며 "그런 마음은 있지만 막상 그 상황에 처했을 때 이 사람을 죽이려고 한 것은 아니다. 충동적인 행동이 나온 것이지, 진짜로 무언가를 할 수는 없는 인물이라고 생각했다"고 설명했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com