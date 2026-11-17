김우석. 사진제공=에일리언

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김우석이 '닥터X'에서 호흡을 맞춘 김지원을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

김우석은 17일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "처음에는 '눈물의 여왕' 김지원 선배님이었는데, 촬영이 끝날 때쯤에는 옆 동네 사는 김지원 누나처럼 편해졌다"고 했다.

지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 개' 계수정의 활약을 그린 메디컬 드라마다.

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극 중 김우석은 구서대병원의 신입 인턴 의사 박태경을 연기했다. 계수정(김지원)을 무한 신뢰하며 따르는 이른바 '계쌤 바라기'로 활약한 만큼, 실제 김지원과의 호흡에도 관심이 쏠렸다.

김우석은 "진짜 행복했다. 드라마로 즐겨 봤던 작품의 배우분들과 함께할 수 있다는 것 자체가 기뻤다"며 "현장에서 뵈니 연기는 말할 것도 없이 잘하시고, 인간 대 인간으로도 너무 좋으신 분들이었다"고 밝혔다.

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이어 "연기로도 배울 점이 많았지만, 사람 대 사람으로도 배운 것이 많았다. 모든 스태프와 사람들에게 따뜻하게 대해주시더라. 저도 그런 부분을 닮아야겠다고 생각했다"며 "인물에 대해 고민했던 것을 서로 나누기도 해서, 저도 의견이 있을 때 가감 없이 물어봐야겠다고 생각했다"고 말했다.

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특히 김지원과의 첫 만남은 팬심과 긴장감이 공존했다고. 김우석은 "'도시남녀의 사랑법', '눈물의 여왕' 등 지원 누나가 출연한 드라마를 거의 다 챙겨봤다. 몇 번이고 다시 본 작품들이다"라며 "그 드라마의 주인공을 실제로 만나니 처음에는 말을 걸기가 어려웠다. 괜히 말을 걸었다가 누나에게 피해가 가는 게 아닐까 싶었다"고 털어놨다.

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실제로 김지원과는 두 살 차이에 불과하지만, 처음에는 누나라는 호칭조차 쉽게 꺼내지 못했다고. "TV에서만 봐왔던 분이라 처음에는 '선배님, 식사하셨습니까'라고 말씀드리곤 했다. 제가 쭈뼛쭈뼛하는 게 누나 눈에도 보였던 것 같다.(웃음)"

이어 "누나가 먼저 편하게 하라고 해주셨다. '나도 너랑 똑같은 사람이야'라는 느낌으로 대해주셨다"며 "저도 용기를 내서 친해져야겠다고 생각했다. 그래야 태경이처럼 수정 선생님을 잘 따를 수 있으니까"라고 설명했다.

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그러면서 "처음에는 '눈물의 여왕' 김지원이었는데, 끝으로 갈수록 옆 동네 사는 김지원 누나처럼 느껴졌다. 장난도 치게 됐다"며 "극 중에서도 태경이는 수정 선생님에게 더 달려들고, 배우고 싶고, 닮고 싶어 하는 인물이었다. 그런 모습을 많이 보여주려고 했다"고 덧붙였다.

김우석. 사진제공=에일리언

태경이 수정을 향한 존경심을 숨기지 않는 것처럼, 김우석도 김지원을 향한 남다른 존경심을 표했다. 김우석은 "제가 지금까지 연기하면서 본 가장 완벽한 사람인 것 같다. 정말 좋은 사람이라서 꼭 다시 작품에서 만나고 싶다"고 말했다.

그 이유로는 "연기도 너무 잘하는데 어떻게 이렇게 많은 사람을 웃으면서 챙길 수 있을까 싶었다. 한 분 한 분 인사드리는 것을 떠나, 이 현장이 행복했으면 하는 마음이 느껴졌다"고 설명했다.

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특히 김지원의 남다른 간식 사랑도 공개했다. 김우석은 "누나가 매번 간식을 바리바리 챙겨오셨다. 분량도 많은데 매번 간식이 다르더라"며 "궁금해서 물어봤더니 촬영이 끝나고 집에 가면서 주문한다고 하셨다. 맛있는 간식을 알고 있다가 매번 주문해서 가져오시는 거였다"고 떠올렸다.

이어 "이건 말이 안 된다고 생각했다. 나도 누나의 반의반이라도 닮을 수 있다면 꽤 괜찮은 사람이 될 수 있겠구나 싶었다"고 감탄했다.

김지원이 챙겨준 간식 중 가장 기억에 남는 것은 초콜릿 과자 '비쵸비'였다. 김우석은 "제가 과자를 잘 안 먹어서 몰랐는데, 수술 장면 촬영이 길어져 넋이 나갈 때쯤 지원 누나가 먹어보라고 주셨다"며 "한 입 먹었는데 정말 달아서 당이 확 올라가면서 에너지가 생기더라"고 말했다.

그러면서 "그 뒤로 힘들 때면 누나에게 가서 '비쵸비 있어요?'라고 물어보기도 했다. 그러면 누나가 '가져가'라고 하셨다"며 웃었다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com