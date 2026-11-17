김우석. 사진제공=에일리언

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김우석이 '닥터X'의 5·18 민주화운동 관련 논란에 대한 생각을 밝혔다.

김우석은 17일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "그런 부분에 대해서는 자세하게 알지 못해서 죄송하다. 당시 상황에 놓인 환자를 어떻게 바라보고 구해낼 수 있을지만 생각했다"고 했다.

지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 개' 계수정의 활약을 그린 메디컬 드라마다.

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극 중 김우석은 구서대병원의 신입 인턴 의사 박태경을 연기했다. 환자를 향한 진심과 계수정(김지원)을 향한 존경심을 드러내는 밝고 순수한 인물로, 극에 활력을 더했다.

'닥터X'는 첫 회부터 11.4%(닐슨코리아 전국 기준)의 두 자릿수 시청률로 출발해 6회에서 자체 최고인 19.5%까지 치솟았다. 이후 상승세가 다소 주춤했지만, 최종회에서도 15.2%를 기록하며 전 회차 두 자릿수 시청률로 종영했다. 작품의 흥행과 함께 김우석 역시 달라진 인기를 체감하고 있다고.

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김우석은 "길을 다니면 '오, 인턴'이라며 알아봐 주시더라"며 "최근 공연 연습을 할 때도 손님 한 분이 계속 저를 보시기에 왜 그러시나 했더니 '인턴 맞죠?'라고 물어보셨다. 너무 잘 보고 있다고 하셔서 진짜 사랑받고 있구나 싶었다"고 밝혔다.

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인기 요인으로는 배우들의 연기와 연출을 꼽았다. 김우석은 "모든 배우가 각자의 인물로 연기를 잘해주셨다고 느낀다. 저도 한국 드라마를 즐겨 보는데, 통쾌함이 있어서 사랑받은 것 같다"며 "믿고 보는 배우들이 많이 나오시고, 그런 배우들의 연기를 잘 보여줄 수 있는 연출팀도 있었기 때문인 것 같다"고 말했다.

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가장 기억에 남는 장면으로는 첫 번째 에피소드의 수술 장면을 꼽았다. 김우석은 "처음 병원장이 쓰러졌을 때가 제 첫 의학 드라마의 첫 수술 장면이었다. 충분히 힘들 수 있는 촬영이었는데 힘들지 않아서 기억에 남는다"고 회상했다.

이어 "아침에 촬영에 들어가면 끝날 때는 밤이었다. 그렇게 3일 정도 촬영했던 것 같다"며 "그런데도 다들 힘든 기색 하나 없이 웃고 계셨다. 모두 즐겁게 촬영했던 것 같다"고 덧붙였다.

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일본 드라마를 원작으로 한 작품이지만, 원작은 일부러 보지 않았다고. 김우석은 "원작을 안 보는 게 나을 것 같았다. 괜히 원작에 있는 인물에 갇힐까 봐 일부러 보지 않았다"며 "원작 속 인물이 아무리 좋아도 대본에 있는 태경이를 제 생각으로 만들고 싶었다"고 설명했다.

연말 시상식에 대한 기대감도 드러냈다. 김우석은 "가보고 싶다. 어떤 상이라도 받으면 좋겠지만, 상을 떠나 SBS 드라마가 처음이라 첫 작품으로 시상식에 갈 수만 있어도 정말 기분이 좋을 것 같다"고 밝혔다.

이어 "베스트 커플은 수정과 원진일 것 같고, 팀워크상을 받으면 너무 좋을 것 같다. 워낙 좋은 현장이었어서 다 같이 축하하는 자리가 됐으면 한다"며 "물론 신인상도 받았으면 한다"고 웃었다.

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시즌2 제작도 바랐다. 김우석은 "시즌제는 배우에게 굉장히 큰 축복인 것 같다. 시즌1부터 참여한 드라마는 없었는데, 감사하게도 시즌2가 만들어지고 같은 제안이 온다면 출연할 것 같다"고 말했다.

이어 "일반적인 인턴 시기를 보낸 것보다 계수정 선생님 밑에 있었으니 태경이가 더 똑똑해질 것 같다"며 "여전히 환자를 사랑하는 태경이었으면 한다. 지금까지는 발로 뛰는 것밖에 없었지만, 다음에는 발이 아닌 손으로도 함께 도와줄 수 있으면 좋겠다"고 덧붙였다.

김우석. 사진제공=에일리언

그런가 하면 '닥터X'는 방송 중 5·18 민주화운동을 소재로 다룬 6회를 둘러싸고 찬반 논란에 휩싸이기도 했다. 해당 회차에서는 1980년 광주에서 총상을 입은 뒤 40년 넘게 머리에 총알이 박힌 채 살아온 오상범(하성광)의 사연이 그려졌다.

일부 시청자는 의학 드라마에 역사적 사건을 끌어들인 것이 부적절하다며 국회에 방영 중단을 요구하는 청원까지 올렸다. 반면 역사적 비극이 개인에게 남긴 상처와 의료인의 사명감을 조명했다는 호평도 나왔다.

이와 관련 김우석은 "그런 부분에 대해서는 자세하게 알지 못해서 죄송하다"며 "그런 부분을 인물로 생각하면서 들어갔다. 5·18이라는 배경보다 그 상황에 있었던 환자를 보면서, 이 환자를 어떻게 바라볼 것이고 구해낼 수 있을지를 생각했다"고 말했다.

이어 "대본을 읽었을 때도 배경보다는 태경이가 이런 환자를 만났을 때 어떤 행동을 했을까라는 생각만 가졌던 것 같다"며 "이 사람을 어떻게든 도와주고 싶고, 살리고 싶다는 생각만 가지고 연기했다"고 설명했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com