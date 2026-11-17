김우석. 사진제공=에일리언

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김우석이 친형인 멜로망스 '김민석 동생'이라는 수식어에 대한 생각을 밝혔다.

김우석은 17일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'김민석 동생 김우석'이라는 말을 꼬리표라고 생각하지 않았다. 형은 '닥터X'를 보고도 '너 아직 부족한 거 알지?'라며 더 열심히 하라고 하더라"고 했다.

지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 개' 계수정의 활약을 그린 메디컬 드라마다.

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극 중 김우석은 구서대병원의 신입 인턴 의사 박태경을 연기했다. 밝고 순수한 모습부터 어린 시절의 상처를 지닌 복잡한 내면까지 표현하며 존재감을 드러냈다.

특히 김우석은 멜로망스 김민석의 친동생으로도 잘 알려져 있다. '닥터X'를 통해 배우로서 입지를 넓힌 가운데, 형의 동생이라는 수식어에서 벗어났다는 평가에 솔직하게 터어놨다.

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김우석은 "기분은 좋았다. 형이지만 가장 존경하는 사람 중 한 명이기도 하다"며 "'김민석 동생 김우석'이라는 말을 꼬리표라고 생각하지 않았다. 이렇게 불릴 수 있는 형이 있고, 저도 차근차근 해나가는 것만으로 감사했다"고 밝혔다.

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이어 "꼬리표가 떼어진 채 배우 김우석으로 불리는 것에도 새로운 감사함이 있더라"며 "김민석의 동생이어도 좋지만, 배우 김우석으로서 저희 형에게도 도움이 됐으면 한다"고 말했다.

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형 김민석의 반응도 전했다. 김우석은 "형이 드라마를 보고 되게 웃었다. '야, 우석아. 네가 지원 님이랑…'이라고 하더라"며 "연기에 대해서는 더 정진하라고 했다. 형이 T 성향이다. '발전하고 있지만 너 아직 부족한 거 알지? 더 열심히 잘해라'라고 했다"고 웃었다.

형제 사이에는 서로를 향한 냉정한 평가도 오간다고. 김우석은 "저도 시간이 되면 형의 뮤지컬이나 콘서트에 다 간다. 형이 노래하는 걸 좋아해서 피치가 떨어지거나 아쉬운 부분이 있으면 바로 이야기한다"며 "당연히 잘하는 걸 알지만, 형이 좋은 모습을 보여줬으면 하는 마음에 솔직하게 이야기한다"고 설명했다.

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가족들의 응원도 남달랐다. 김우석은 "가족 단체 대화방을 보여드릴 수는 없지만, 부모님뿐 아니라 할머니, 이모, 사촌 형 등까지 함께 있는 가족 단톡방이 있다"며 "'우석아, 드라마 잘 보고 있다', '주위에서 너무 잘 보고 있대', '잘하고 귀엽다'는 이야기를 많이 남겨주셨다"고 전했다.

이어 "부모님이 감사한 마음에 교회 성가대에 떡도 돌리셨다고 하더라"며 "이렇게 시청률이 잘 나온 드라마에 출연한 것도 감사한데, 많은 분이 진짜 잘 봐주시는구나 싶었다. 반응 하나하나가 다 감사했다"고 덧붙였다.

김우석. 사진제공=에일리언

올해 드라마와 영화, 뮤지컬을 모두 경험하며 개인적인 목표도 이뤘다. 특히 최근 막을 내린 뮤지컬 '마제스티'에서는 수습기자 아서 클라이브 역을 맡아 무대에 올랐다.

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김우석은 "정말 감사하고 행복한 한 해였다. 버킷리스트 중 하나가 1년에 드라마, 영화, 뮤지컬을 하나씩 하는 것이었는데, 올해 처음 이뤘다"며 "드디어 이뤘다는 생각이 들었다. 이 감사함을 잊지 않고 앞으로도 버킷리스트를 이룰 수 있는 한 해 한 해를 보내고 싶다"고 말했다.

앞으로 도전하고 싶은 장르와 캐릭터에 대해서는 "로맨틱 코미디도 해보고 싶고, 정말 못된 악인도 연기해보고 싶다"고 밝혔다.

또 작품 속 권선징악의 결말에 대해서는 "현실에서는 이뤄지지 않는다고 해도 작품에서는 보여줘야 한다고 생각한다"는 소신을 밝혔다.

마지막으로 '닥터X'가 자신에게 어떤 작품으로 남을 것 같으냐는 질문에는 "지금까지 출연한 작품 중 인생작이 아닐까 싶다. 이렇게 큰 작품이라고 말해도 될지 모르겠지만, 이런 규모의 작품은 처음 해봤다"며 "잊지 못할 것 같다. 정말 감사하다는 말이 괜히 나오는 게 아니다. 감사하고 또 감사하다"고 애정을 드러냈다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com