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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김강우가 아내 한무영과 웨딩 촬영조차 하지 못했던 뜻밖의 이유를 공개한다.

오늘(17일) 방송되는 KBS2 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 334회에는 배우 김강우가 게스트로 출연해 솔직하고 유쾌한 입담을 뽐낸다. 이날 김강우는 작품 활동부터 가족 이야기, 최근 화제를 모으고 있는 유튜브 활동까지 다양한 주제로 이야기를 나누며 풍성한 재미를 선사할 예정이다.

특히 이날 김강우는 구독자 147만 명을 보유한 유튜브 채널의 인기 비결을 공개해 관심을 모았다. 그는 채널 운영에 대한 공을 아내 한무영에게 돌리며 "아내의 힘이 크다"고 밝혔다.

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이어 아내와 함께 유튜브에 출연하게 된 과정을 설명하던 중 뜻밖의 사실을 털어놨다. 김강우는 "그때 엄청 고민을 많이 했고 아내도 낯을 엄청 가린다. 웨딩 촬영도 못 했다"고 고백해 출연진들을 놀라게 했다. 아내가 워낙 낯을 가리는 성격인 탓에 결혼 당시에도 웨딩 촬영을 진행하지 못했다는 것.

이에 김숙은 "큰맘 먹고 하신 것"이라며 놀라움을 드러냈다. 김강우는 "옆에 편하게 하니까 '에라 모르겠다' 하고 '그냥 내 얼굴도 그냥 까'라고 한 거다. 그렇게 했는데 난리가 났다"고 당시를 회상했다. 아내가 편안한 분위기 속에서 마음을 열면서 함께 유튜브에 얼굴을 공개하게 됐고, 예상보다 뜨거운 반응을 얻었다는 설명이다.

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다만 두 아들의 얼굴 공개만큼은 김강우 부부가 극구 반대하고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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김강우는 "친구들이 관심을 가지니까 자기 엄마처럼 '아빠, 내 얼굴도 나와도 될 것 같아'라고 하더라. 우리가 극구 말린다"고 전했다. 이어 동생이 형을 향해 "'형 얼굴 나오면 10만 떨어질걸?'이라고 놀린다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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또한 김강우는 두 아들이 아빠의 유명세를 은근히 자랑하고 다닌다는 사실도 공개했다. 그는 "중3, 중1인데, 아들들이 아빠가 배우라고 자랑 안 하는데 '아빠 100만 유튜버예요'라고 자랑하더라"고 밝혀 웃음을 안겼다. 배우로서의 아빠보다 구독자 100만 명을 돌파한 유튜버 아빠가 아들들에게는 더욱 특별하게 느껴지는 듯한 모습이 웃음을 더했다.

배우로서 대중에게 익숙한 모습과 달리 가족 앞에서는 또 다른 매력을 보여주는 김강우. 아내와의 유튜브 동반 출연부터 두 아들과의 유쾌한 일화까지, 그동안 쉽게 들을 수 없었던 가족 이야기에 관심이 쏠린다.

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한편 김강우가 출연하는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 오늘(17일) 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com