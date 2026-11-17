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[스포츠조선 조민정 기자] 소녀시대 티파니 영이 남편 변요한과 함께한 첫 동반 시상의 뒷모습을 공개했다. 시상식장 복도에서 팔짱을 낀 두 사람은 서로를 바라보며 미소 지었다. 나란히 낀 웨딩링도 사진에 담겼다.

티파니 영은 자신의 SNS에 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)' 비하인드 사진 여러 장을 올렸다. 흰색 드레스를 입은 티파니 영은 검은색 슈트 차림의 변요한 팔에 두 손을 얹고 고개를 들어 남편을 바라봤다. 변요한도 티파니 영 쪽으로 고개를 돌려 눈을 맞췄다. 또 다른 사진에선 티파니 영이 팔짱을 낀 채 한 손으로 브이 포즈를 취했다.

무대 뒤에서는 장난기 어린 투샷도 남겼다. 두 사람은 'MMA' 로고가 새겨진 시상 큐카드를 입가까지 들어 올리고 카메라를 바라봤다. 큐카드를 쥔 두 사람의 손에는 각각 웨딩링이 보였다. 객석 옆 통로를 지나는 사진에는 변요한이 티파니 영의 손을 잡고 앞서 걷는 모습도 담겼다.

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두 사람은 지난 15일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 'MMA 2026' 둘째 날 행사에서 '올해의 아티스트' 부문 시상자로 함께 무대에 올랐다. 지난 2월 혼인신고를 마친 뒤 부부가 공식석상에 나란히 선 것은 이날이 처음이었다. 변요한은 무대에서도 티파니 영이 너무 사랑스러워 리액션을 제대로 하지 못했다는 취지로 말하며 애정을 드러냈다.

티파니 영과 변요한은 2024년 공개된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에서 호흡을 맞추며 인연을 맺었다. 지난해 12월 결혼을 전제로 교제 중이라고 밝혔고, 지난 2월 혼인신고를 마치며 부부가 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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