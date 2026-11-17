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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 레인보우 출신 조현영이 여러 벌의 웨딩드레스를 입어본 모습을 공개했다. 최근 유튜브에서 결혼정보회사를 찾아 상담받는 과정을 보여준 데 이어 이번에는 팬들에게 가장 잘 어울리는 드레스를 골라 달라고 물었다.

조현영은 지난 16일 자신의 SNS에 "뭐가 제일 잘 어울려?"라는 글과 함께 웨딩드레스 사진 여러 장을 올렸다. 공개된 사진에는 비즈 장식이 촘촘히 들어간 드레스부터 매끈한 실크 드레스까지 각기 다른 디자인이 담겼다. 머리를 단정하게 올려 묶고 커다란 리본이 달린 베일을 쓴 모습도 공개했다.

안무가 배윤정은 인공지능(AI)으로 만든 사진인 줄 알았다며 조현영의 드레스 자태에 감탄했다. 팬들 사이에서는 어떤 드레스가 가장 잘 어울리는지 고르는 댓글과 함께 결혼 소식인 줄 알고 놀랐다는 반응도 나왔다.

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앞서 이달 초 한 웨딩업체가 조현영의 드레스 착용 사진을 먼저 공개했을 때도 결혼 여부에 관심이 쏠렸다. 당시 조현영은 SNS 스토리에 "결혼하는 거 아님"이라고 적어 직접 해명했다.

결혼에 대한 생각은 지난 4일 자신의 유튜브 채널 '아찔한 그냥 조현영'에서 구체적으로 밝혔다. 결혼정보회사를 찾아 상담받은 조현영은 "올해 안에 결판 나야 한다"며 오랜 기간을 들일 생각은 없다고 말했다. 마음에 맞는 상대를 만난다면 6개월에서 1년 안에도 결혼할 수 있다는 생각을 전했다.

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조현영은 방송에서도 레인보우 멤버들의 결혼 소식을 언급하며 자신의 결혼관을 이야기한 바 있다. 이번 게시물에서는 여러 벌의 드레스를 입은 사진을 한꺼번에 올리고 팬들에게 취향을 물으며 소통했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com