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[스포츠조선 이우주 기자] 앨리스 출신 소희가 자신을 둘러싼 악성 루머를 유포한 이들이 실형을 선고받았다고 밝혔다.

소희는 17일 "허위사실 유포와 악의적인 명예훼손은 결코 가벼운 일이 아닙니다. 법원은 징역 1년 6개월을 선고했습니다. 익명 뒤에 숨어 타인의 삶을 짓밟는 행위에는 반드시 법적 책임이 따릅니다"라며 지난 13일 내려진 판결문을 공개했다.

공개된 판결문에 따르면 소희에 관한 허위 루머를 유포한 이들은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손), 협박, 모욕, 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등의 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받았다. 재판부는 이들에게 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수도 명령했다. 소희는 "이번 판결이 무분별한 허위사실 유포에 대한 경각심을 일깨우는 계기가 되기를 바란다"고 강하게 이야기했다.

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지난해 7월 소희는 "최근 터무니없는 허위사실로 인해 불편한 일을 겪게 되었고 고소를 진행하게 됐다"며 법적 대응을 선언한 바 있다. 소희는 "제가 술집에서 일하다 남편을 만났다는 터무니없는 이야기부터 시작해, '내가 소희를 봤다', '어디서 일했다'는 식의 조작된 대화 캡처 이미지까지 만들어 유포했고, 가족까지 언급하며 협박을 해왔다"고 피해를 호소하며 선처 없는 강경대응을 예고했다.

한편, 소희는 2017년 SBS 'K팝스타6-더 라스트 찬스'에서 준우승을 차지, 같은해 그룹 앨리스로 데뷔했다. 지난 2024년 15세 연상의 비연예인과의 결혼하며 연예계를 은퇴한 소희는 지난 3월 득녀 소식을 뒤늦게 알린 데 이어 최근 둘째 임신을 발표했다.

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wjlee@sportschosun.com