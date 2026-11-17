사진=SBS 플러스, ENA

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[스포츠조선 김영록 기자] '나는솔로' 광수의 '썸붕' 발언이 핑크빛 분위기에 찬물을 끼얹었다.

18일 방송되는 SBS Plus '나는솔로'에서는 갑작스런 위기에 직면한 34기 광수-정숙의 모습이 공개됐다. 좋은 티키타카를 이어가던 광수와 정숙의 관계가 광수의 뜬금 발언으로 이상 기류에 직면한 것.

이날 두 사람은 설레는 '밤 데이트'를 시작했다. 그런데 광수는 두 사람이 커플이 되지 않을 경우를 가정하며 "'나솔사계'에 같은 기수도 나오더라. 우리 같이 나갈 수도 있다. 기왕 (나는솔로)나온 거 많이 나오는 게 낫지"라며 분량 욕심을 낸다.

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이에 정숙은 "방송하러 나오셨나?"라고 불쾌감을 드러냈다. 데이트 종료 후에도 정숙은 다시 광수를 찾아가 "방송쟁이 같아서 좀 싫어졌다"라고 돌직구를 던졌다.

반면 영식과 영숙은 뒤늦게 서로의 관심은 확인한다. 영식은 "사실 처음에 영숙 님에게 관심이 있었다. 재미있으시고 되게 솔직하시니까"라고 고백했다. 영숙 역시 첫날부터 자신이 영식을 챙겼던 일을 언급하면서 "뭔가 신경이 쓰였다"라고 화답한다.

사진=SBS 플러스, ENA

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두 사람은 화기애애하게 가족 이야기부터 결혼관까지 허심탄회하게 털어놓는다. 영숙은 "난 진짜 딸 같은 며느리 할 수 있어"라며 즉흥 상황극을 선보이고, 영식은 "진짜 딸 같은데요?"라고 감탄한다. 두 사람의 뒤늦은 직진 러브라인은 이뤄질 수 있을까.

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지난 11일 방송된 '나는솔로'는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 4.1%(수도권 유료방송가구 기준 SBS Plus·ENA 합산 수치)의 시청률을 기록했다. 분당 최고 시청률은 4.7%였다. 타깃 시청률 지표인 '남녀2049'에서도 2.4%로 전체 1위를 수성했다.

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34기의 3일차 '밤 데이트' 현장은 18일 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA '나는솔로'에서 확인할 수 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com