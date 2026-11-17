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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 빈지노의 의리가 뜻밖의 논란을 가져왔다.

빈지노는 고경표가 15일 작성한 음주운전 사과문에 '좋아요'를 남겼다. 빈지노와 고경표는 군 복무를 함께 하며 친분을 쌓은 사이다.

물론 빈지노가 '좋아요'를 누른 것이 음주운전 자체를 응원한 행위라 보기는 어렵다. 그보다는 고경표가 잘못은 저질렀지만 공식 사과문을 발표한 용기를 응원한 것이라 보는 게 타당하다.

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그렇다고는 하지만 음주운전은 타인의 생명에 위해를 가할 수 있는 범죄다. 의도야 어쨌든 그런 범죄 사과문을 올린 것을 공개적으로 지지한 것은 경솔했다는 지적이 이어지고 있다.

고경표는 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태에서 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 넘는 수준이었다고 알려졌다.

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사고 이후 고경표는 활동을 전면 중단, "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못이다. 무책임한 행동이었다. 경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는데 필요한 조치를 하고 모든 책임을 지겠다"고 사과했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com