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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이적이 '라디오스타'에서 국민 축가 '다행이다'와 관련해 결혼식 축가 은퇴를 선언한다. 오랫동안 지인들의 결혼식에서 축가를 불러온 그가 돌연 축가 은퇴를 결심한 뜻밖의 이유를 밝히는 것. 여기에 20년 만에 성사된 패닉 콘서트의 비하인드부터 어머니의 남다른 임영웅 사랑으로 탄생한 '다시 만날 수 있을까', AKMU(악뮤) 이찬혁과 DAY6(데이식스) 영케이를 향한 작곡 러브콜까지 공개한다.

오는 18일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 남유정, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연하는 '나는 양손잡이야~' 특집으로 꾸며진다.

이날 이적은 결혼식 축가 은퇴를 선언해 모두를 놀라게 한다. 국민 축가로 사랑받는 '다행이다'의 원곡 가수인 그는 그동안 가까운 지인들의 부탁을 받아 축가를 불러왔지만, 어느 순간부터 고민이 깊어졌다고 밝힌다. 이적은 11월 말 예정된 마지막 축가를 언급하며 은퇴를 결심한 속사정을 공개할 예정으로 과연 어떤 사연일지 궁금증이 모인다.

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이와 함께 약 20년 전 '다행이다'의 공식 MR을 직접 배포했던 사연도 전한다. 자신의 노래를 결혼식에서 부르고 싶어 하는 사람들이 늘어나면서 특별한 결정을 내렸다는 것. 이적은 일생일대의 결혼식을 위해 정식 반주를 사용할 수 있도록 자신의 홈페이지에 공식 MR을 공개했다고 설명한다.

그런가 하면 이적은 20년 만에 성사된 패닉 콘서트의 비하인드도 공개한다. 오랜만에 함께 무대에 서기 위해 김진표를 설득했던 과정부터 티켓 오픈 10분 만에 매진된 공연의 뜨거운 반응까지 전하는 것. 특히 첫 공연에서 긴장했던 김진표가 이후 무릎 보호대까지 착용하고 무대를 뛰어다니게 된 사연을 공개해 관심을 집중시킨다.

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본인이 만든 임영웅의 히트곡 '다시 만날 수 있을까'에 얽힌 특별한 이야기도 꺼낸다. 이적은 임영웅의 열렬한 팬으로 알려진 이적의 어머니가 해당 곡이 탄생하는 데에 지대한 영향을 끼쳤으며, 특히 임영웅을 직접 만난 어머니가 자신이 처음 보는 환한 미소를 지었다고 회상해 눈길을 끈다. 이후 실제로 임영웅에게 곡을 들려주게 된 과정과 '다시 만날 수 있을까'가 타이틀곡으로 선택된 비하인드까지 공개하며, 어머니에게 효도하려던 마음이 자신에게도 '저작권 효자곡'을 안겨준 특별한 인연을 전한다.

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후배 뮤지션들을 향한 남다른 애정도 공개한다. 패닉 활동 시절 파격적인 스타일링이 최근 재조명되며 '90년대의 이찬혁'이라는 수식어가 붙었다는 이적은 AKMU 이찬혁의 독창적인 음악 세계를 높이 평가하며 언젠가 곡을 받아보고 싶다는 속마음을 고백한다. 또한 데이식스의 '한 페이지가 될 수 있게'를 처음 들었을 당시의 감동을 전하며 영케이에게도 극찬을 아끼지 않는다. 함께 출연한 영케이와 즉석에서 작곡 이야기가 오가면서 두 사람의 음악적 만남이 성사될 수 있을지 기대를 모은다.

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국민 축가 '다행이다'의 주인공이 직접 밝히는 은퇴 선언과 패닉 콘서트, 임영웅과의 특별한 인연까지 이적의 이야기는 오는 18일 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com