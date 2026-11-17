◇에이티즈 산이 킬리안 파리와 함께한 첫 캠페인을 공개했다. 사진제공=킬리안 파리

Advertisement

Advertisement

'북부대공' 에이티즈(ATEEZ) 산이 무대 위 강렬한 카리스마와 상반되는 다정하고 부드러운 매력을 드러냈다.

럭셔리 향수 브랜드의 홀리데이 캠페인 모델로 나서는 한편, 시골집에서 강아지를 품에 안은 편안한 모습으로 반전 매력을 보여주고, 데뷔 후 첫 드라마 OST에도 참여하며 활동 영역을 넓히고 있다.

프렌치 럭셔리 퍼퓸 하우스 킬리안 파리(Kilian Paris)는 지난 16일 산과 함께한 홀리데이 캠페인을 공개했다. 브랜드의 '프렌드 오브 더 하우스(Friend of the House)'로서 산이 처음 선보이는 캠페인으로, 킬리안 파리 특유의 관능적인 감성과 산의 세련된 분위기가 어우러졌다. 캠페인과 함께 공개된 홀리데이 컬렉션은 대표 향수와 바디 제품을 결합한 레이어링 세트, 트래블 스프레이, 미니어처 세트 등으로 구성됐다.

Advertisement

◇에이티즈 산과 함께한 '웰컴투 할미우드' 미공개 비하인드 컷이 추가 공개됐다. 사진제공=에어비앤비

에어비앤비 캠페인에서는 꾸밈없는 일상 속 모습으로 색다른 매력을 선보였다. 에어비앤비는 지난 12일 산과 함께한 '웰컴투 할미우드(Welcome to Halmiwood)' 캠페인의 미공개 비하인드 컷을 추가 공개했다. 사진 속 산은 편안한 니트 차림으로 강아지를 품에 안거나 캠코더로 시골집 풍경을 담으며 여유롭고 친근한 분위기를 연출했다. '웰컴투 할미우드'는 추억이 깃든 시골집을 발굴해 어르신의 개성과 가족의 이야기를 살린 에어비앤비 숙소로 새단장하는 캠페인이다. 지난 5일 공개 이후 산의 색다른 모습에 팬들의 호응이 이어졌으며, 특히 남해 출신으로 평소 조부모와 각별한 유대감을 보여온 산이 시골집에서 자연스럽게 어울리는 모습에 공감이 쏟아졌다.

음악에서는 또 다른 감성으로 대중과 만난다. 산이 가창한 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' OST Part.1 'Not Like Lovin' Me'는 오는 18일 오후 6시 발매된다. 사랑하는 사람을 향한 솔직한 감정을 위트 있는 가사와 경쾌한 팝 사운드로 풀어낸 곡으로, 산이 데뷔 이후 처음 참여하는 드라마 OST다. 강렬한 퍼포먼스와는 다른 부드럽고 감성적인 보컬을 선보일 예정이다.

Advertisement

한편 산이 속한 에이티즈는 최근 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'를 발매하고 타이틀곡 'UP'을 비롯한 5곡을 선보였다. 음악 플랫폼 플로(FLO)는 컴백을 기념해 팬덤 에이티니를 위한 응원 플레이리스트와 응원권 1만 개를 마련했고, 신세계백화점은 오는 22일까지 강남점 파미에스테이션 1층 포켓가든에서 단독 팝업스토어를 운영한다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com