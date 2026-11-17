사진=에이엠엔터테인먼트, 월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아가 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)를 통해 인생작을 경신했다.

'재혼 황후'에서 신민아가 타이틀 롤 나비에를 연기하며 주체적이고 입체적인 'K-로판 히로인'의 초상을 완성해 내며 전 세계 시청자의 심장을 정조준하고 있다. 완벽한 황후로서의 기품과 그 이면에 숨겨진 상처를 섬세한 감정선으로 펼치며 저력을 증명하고 있는 것.

신민아가 분한 나비에는 명문가 출신의 우아하고 완벽한 황후다. 하지만 황제 소비에슈(주지훈)가 도망 노예 출신의 정부 라스타(이세영)에게 빠져들면서 남편과의 관계에는 껍데기만 남게 됐다. 신민아는 슬픔을 속으로 삭이며 버텨야 하는 나비에의 참담한 심경을 절제된 연기로 풀어내며 보는 이들의 마음을 저리게 만들고 있다.

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그런 가운데 나비에는 편지새 퀸을 통한 익명의 친구와의 교감으로 숨통을 틔웠다. 퀸의 주인이 이국의 왕자 하인리(이종석)였다는 사실을 알게 된 후 두 사람의 거리는 한층 더 가까워졌고, 이들 사이에 피어난 핑크빛 기류는 시청자들의 설렘을 자극했다. 특히 하인리와의 열기구 데이트에서는 답답한 현실을 잠시 벗어나 광활한 동대제국을 내려다보며 온전히 해방감을 느끼는 나비에의 맑은 미소가 깊은 여운을 남겼다. 이때 신민아는 하인리 앞에서 서서히 마음을 열어가는 미묘한 감정 변화를 자연스럽게 그려내며 로맨스의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

반면 소비에슈와의 관계는 더욱 파국으로 치달았다. 별궁에서의 짧은 온기도 잠시, 라스타의 이름을 내뱉은 소비에슈의 치명적인 실수에 남편을 매몰차게 밀어낸 나비에. 여기에 라스타의 임신 소식까지 겹치며 가혹한 현실은 나비에를 더욱 조여왔다. 자신을 위로하기 위해 찾아온 하인리에게 애써 담담한 표정을 지으면서도 쓸쓸한 눈빛으로 포옹을 허락하는 장면에서는 상처받은 마음과 새로운 위로 앞에서 흔들리는 감정이 고스란히 전해졌다.

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이처럼 신민아는 무너져가는 관계 속에서 아픔을 견디는 모습부터 새로운 사랑에 서서히 마음을 열어가는 과정까지, 나비에의 감정 변화를 촘촘하게 쌓아올리며 극의 몰입도를 높이고 있다. 특히 상대 배우에 따라 달라지는 눈빛과 표정, 절제된 감정 표현만으로도 각기 다른 로맨스의 온도 차를 완성하는 신민아의 섬세한 연기 내공은 나비에의 감정에 설득력을 더하며 시청자들이 그의 앞날을 응원하게 만들고 있다.

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'재혼 황후'가 반환점을 돌아 후반부로 향하는 가운데, 신민아는 황후의 품격과 로맨스의 설렘을 모두 담아내며 '로판 퀸'으로서의 존재감을 확고히 하고 있다. 상처를 딛고 스스로 새로운 사랑과 운명을 선택해 나갈 나비에의 서사가 어떤 감동과 설렘을 선사할지, 남은 회차에서 펼쳐질 신민아의 활약에 기대가 모인다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com