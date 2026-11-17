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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 방송인 최희가 장기기증 희망자 등록 신청을 했다.

최희는 17일 "사후 장기기증 희망자 등록 신청을 왔다"며 "사실 뭔가 제가 세상에서 없어지는 날을 생각하면 이 아기새들 두고 어떻게 떠나나 벌써 너무 슬프고 무섭지만..연기처럼 사라지는 게 아닌 세상에 무언가 남기고 갈 수 있단 생각에 10년 전 각막 기증 신청에 이어 장기 기증 신청도 하고 왔다"고 밝혔다.

최희는 "요즘 제 꿈이 있다. 나중에 우리 서후, 태주가 아들 딸 낳으면 키워주는 게 제 꿈"이라며 "그러려면 건강이 가장 중요하니까, 오늘도 잘 먹고 잘 자고 행복하게 지내본다"고 덧붙였다.

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최희의 장기기증 희망자 등록은 세상을 떠난 뒤에도 누군가에게 새로운 희망을 전하고 싶다는 마음이 담긴 결정으로 보인다. 최희는 10년 전 각막 기증에 이어 장기기증까지 신청하며 생명 나눔에 대한 뜻을 실천했다.

한편 최희는 2010년 KBS N 스포츠 아나운서로 데뷔했으며 이후 방송인으로 활동 영역을 넓혔다. 2020년 비연예인 사업가와 결혼한 그는 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com