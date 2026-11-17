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[스포츠조선 조민정 기자] 수능을 앞두고 인공지능(AI) 부정행위 방지 대책을 촉구하며 눈물을 보였던 입시 유튜버 미미미누가 SBS '뉴스헌터스'에 출연한다.

SBS '뉴스헌터스'는 17일 공식 SNS를 통해 미미미누가 이날 오후 7시 방송에 출연한다고 알렸다. 제작진은 입시부터 교육계 현안까지 폭넓게 이야기를 나눌 예정이라고 예고했다.

앞서 미미미누는 지난 15일 유튜브 생방송에서 AI 기기를 이용한 시험 부정행위에 대응할 구체적인 대책을 마련해 달라고 교육 당국에 요청했다. 그는 수험생들이 안심하고 시험을 치를 수 있도록 수능 연기까지 검토해야 한다고 호소하는 과정에서 눈물을 보였다. 수능이 이틀 앞으로 다가온 만큼, 이날 방송에서도 AI 부정행위 우려와 시험장 대책에 관한 견해를 밝힐지 주목된다.

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수험가의 우려는 올해 세무사 시험 수석 합격자가 생성형 AI를 이용한 부정행위를 시인하면서 커졌다. 수학 강사 현우진도 17일 SNS를 통해 부정행위를 막고 현장에서 대응할 장치가 마련될 때까지 수능을 미루자는 의견을 냈다. 사회탐구 강사 이지영도 지난 16일 자신의 유튜브 채널을 통해 교육 당국에 수능 시험장 반입 금지 기준과 부정행위 의심 상황에 대한 대응 절차를 명확히 밝혀 달라고 촉구했다.

최교진 교육부 장관은 전날 국회에서 시험을 미루면 더 큰 혼란이 생길 수 있다며 연기 검토가 어렵다고 밝혔다.

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2027학년도 수능은 오는 19일 치러질 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com