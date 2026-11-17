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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 자신을 향한 비난 여론에 입을 열었다.

16일 유튜브 채널 '원마이크'에는 '건강이상설부터 젝키 합류설까지… 쏟아진 가짜 뉴스, 당사자가 답했다ㅣEP.96 고지용'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 영상에서 고지용은 젝스키스 재결합 당시 불참했던 이유를 설명했다. 고지용은 1997년 젝스키스로 데뷔했으나 2000년 팀 해체 이후 사업가로 변신, 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼했다. 이후 젝스키스는 2016년 MBC '무한도전-토토가2'를 통해 16년 만에 재결합 했지만 고지용은 불참을 선언했다. 그러면서도 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에는 아들 고승재 군과 함께 출연하며 팬들의 반발을 샀다.

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고지용은 "그때는 저만 가정이 있었고 지인들과 광고 기획업 동업도 하고 있었다. 그룹은 제가 원하는대로 시간을 정할 수 없고 무조건 맞춰야 하다 보니 폐를 끼칠 것 같아서 못한 거다. 젝스키스를 하기 싫어서 안했다는 건 말이 안된다"고 말했다.

또 "'슈퍼맨이 돌아왔다'는 왜 출연했냐고 하던데 일에 지장이 없도록 저한테 시간을 다 맞춰줬다. 가수 활동은 그게 될 수가 없다"고 해명했다.

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그럼에도 고지용은 최근 이재진 장수원과 인천 인스파이어 아레나에서 '더 트리 인 인스파이어-젝키의 못다 한 이야기'를 개최한다고 밝혀 구설에 오른 바 있다. 팬들은 정작 젝스키스 활동에는 불참해놓고 이제 와서 다시 팀 이름을 쓴다는 건 부적절하다며 '고지용 젝스키스 합류 반대 성명'을 발표했다. 결국 12월 15일과 16일 양일간 열릴 예정이었던 공연은 취소됐다. 이 과정에서 이재진은 공연 주관사가 공식 계좌가 아닌 대표 개인 계좌로 티켓값을 입금받고, 환불을 제대로 해주지 않는 등 문제가 있어 불참 의사를 밝혔다고 폭로했고 주관사이자 고지용 소속사 대표는 이재진을 명예훼손 등의 혐의로 고소하며 진흙탕 싸움이 벌어졌다.

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이런 가운데 고지용은 자신의 계정에 '플리즈!'라며 검지를 입술에 대고 '쉿' 제스처를 취하고 있는 인물 사진을 게재, 블랙아이드피스 '셧업'을 배경음악으로 삽입해 다시 한번 구설에 올랐다.

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이와 관련 고지용은 "원래는 제 이름을 검색 안하는데 (가짜 뉴스가) 딱 뜨더라. 팬들이 얘기를 해줘서 알고는 있었지만 눈으로 보니 화가 났다. 그래서 글도 안쓰고 사진만 올렸다. 그런데 노래가 문제였다. 팬한테 한 말은 아니었다. 대통령도 절반 이상이 반대하는데 반대하는 팬이 있을 수 있다"고 해명했다.

또 "내년이 젝스키스 30주년이다. 30주년 콘서트에 대한 갈망은 있지만 아직 구체화된 것도 없고 이야기조차 해본 게 없다"고 선을 그었다.

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고지용. 이미지 출처=유튜브 채널 '원마이크'

2024년 4월 협의 이혼한 허양임과의 법적 분쟁에 대해서도 입을 열었다.

고지용은 "양육비 미지급 문제가 아니라 면접 교섭권에 대한 소송이다. 이혼할 때 그때 그때 시간이 될 때 아이를 보기로 했는데 그 조건이 너무 애매하다 보니 아이를 더 못 보게 됐다. 명확하게 한달에 몇회든 정했으면 좋겠다는 마음으로 재판부에 판결을 구한 것"이라고 강조했다.

고지용은 지난 9월 이혼 후 약 2년 동안 아들을 6번 밖에 보지 못했다며 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 자녀 사진 영상 게시 금지 가처분 신청을 냈다. 이에 허양임은 면접교섭을 방해하거나 한 적 없다며 자신이 먼저 법원에 면접 교섭 심판을 청구했다고 맞섰다. 또 고지용이 2년 여간 양육비를 두 번 밖에 지급하지 않고, 건강 문제로 아이를 보지 못했다는 사실도 알려졌다.

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고지용은 "당시 스트레스가 심해 술에 의존하는 생활을 하면서 나를 제대로 돌보지 못했다. 간경변증으로 체중이 63kg까지 줄었지만 현재는 약 10kg 체중이 늘었고 건강 관리에도 신경쓰고 있다"고 털어놨다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com