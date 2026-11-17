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[스포츠조선 정유나 기자] 세계적인 첼리스트이자 지휘자인 장한나 예술의전당 사장이 SBS '비서진'에 출격한다.

SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에 장한나 예술의전당 사장이 새로운 'my 스타'로 출연한다. 특히 이번에는 프로그램 최초로 연예인이 아닌 문화예술계 인사가 'my 스타'로 등장해 색다른 재미를 선사할 전망이다.

그동안 다양한 스타들의 일일 비서로 변신해 예측 불가한 활약을 펼쳐온 이서진과 김광규가 이번에는 대한민국 대표 복합문화예술공간인 예술의전당을 무대로 특별한 비서 업무에 나선다. 연예계를 넘어 클래식 음악계까지 진출한 두 사람이 과연 어떤 활약을 펼칠지 궁금증을 자극한다.

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새로운 'my 스타' 장한나는 11세에 국제 첼로 콩쿠르에서 우승하며 세계적인 주목을 받은 '천재 첼리스트' 출신으로, 이후 지휘자로 활동 영역을 넓힌 데 이어 올해 예술의전당 사장으로 취임하며 새로운 도전을 이어가고 있다. 무대 위 카리스마 넘치는 음악가에서 문화예술기관의 수장으로 변신한 장한나와 '비서진'의 만남이 어떤 이야기를 만들어낼지 관심이 모인다.

특히 이번 방송에서는 예술의전당의 다양한 공간과 문화예술 현장을 배경으로, 기관장 장한나의 일상과 업무를 함께하는 이서진, 김광규의 모습이 그려질 예정이다. 공연장과 전시 공간 등 평소 쉽게 접하기 어려운 예술의전당의 현장을 둘러보며 펼쳐지는 두 사람의 특별한 비서 업무가 색다를 볼거리와 웃음을 선사할 예정이다.

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예술의전당을 배경으로 이서진과 김광규의 색다른 비서 활약이 펼쳐질 SBS 금요 예능 '비서진' 장한나 편은 오는 12월 중 방송될 예정이다.

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jyn2011@sportschosun.com