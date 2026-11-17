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[스포츠조선 조민정 기자] 로버트 패틴슨이 다니엘 크레이그의 뒤를 이어 새 제임스 본드가 됐다. 다음 관심은 그와 호흡을 맞출 상대역이다. 패션 매거진 보그가 차기 '본드걸'로 눈여겨볼 배우 45명을 소개한 가운데 넷플릭스 '오징어 게임'의 정호연도 이름을 올렸다.

미국 보그는 지난 15일(현지시간) 차기 본드걸로 어울릴 배우들을 소개하며 정호연을 다섯 번째로 배치했다. 보그는 '오징어 게임'과 나홍진 감독의 영화 '호프'를 언급하며, 새 '007'의 무대가 아시아로 향한다면 정호연이 본드와 함께 활약할 만한 배우라고 봤다. 매체가 자체적으로 꼽은 배우 명단으로, 아마존 MGM 스튜디오는 상대역 캐스팅을 아직 발표하지 않았다.

모델 출신인 정호연은 2021년 공개된 '오징어 게임' 시즌1에서 강새벽 역을 맡아 세계 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 이후 알폰소 쿠아론 감독의 애플TV+ 시리즈 '디스클레이머'에 출연했고 올해는 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청된 '호프'로 스크린에 데뷔했다. '호프'는 비무장지대 인근 마을에 호랑이가 나타났다는 신고가 들어온 뒤 벌어지는 일을 그린 작품이다.

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해외 매체에서는 '서브스턴스'의 마거릿 퀄리와 젠데이아, 플로렌스 퓨 등도 패틴슨의 상대역으로 거론된다. 역대 시리즈에서는 말레이시아 출신 배우 양자경이 1997년 '007 네버 다이'에서 피어스 브로스넌과 호흡을 맞췄다. 정호연이 발탁된다면 한국 배우로는 처음으로 본드걸을 맡게 된다.

아마존 MGM 스튜디오는 지난 16일(현지시간) 패틴슨이 시리즈 26번째 영화에서 제임스 본드를 연기한다고 공식 발표했다. '트와일라잇'과 '더 배트맨'의 패틴슨은 극장용 정식 시리즈의 일곱 번째 본드다. '듄' 시리즈의 드니 빌뇌브가 연출하고 '피키 블라인더스'를 만든 스티븐 나이트가 각본을 쓴다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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